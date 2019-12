Maison connectée : Apple, Google et Amazon forment une alliance

Catherine Morin - 19/12/2019

Amazon, Apple, Google et d’autres entreprises technologiques ont annoncé mercredi un rare partenariat visant à accroître la compatibilité entre les produits pour la maison connectée.

Les géants du Web se livrent une concurrence féroce pour vendre des appareils qui fonctionnent avec leurs systèmes de maison intelligente respectifs. Cette division du marché crée beaucoup de confusion chez les consommateurs et les fabricants d’objets connectés.

Par exemple, une personne qui souhaite acheter une serrure intelligente doit déterminer s’il lui faut un verrou compatible avec Amazon Echo, Google Home ou Apple HomeKit.

Les entreprises qui conçoivent des produits intelligents font face au même casse-tête. Elles doivent décider dès le départ si elles veulent prendre en charge les différentes méthodes de connectivité utilisées par Amazon, Apple ou Google.

En faisant ce choix, les fabricants s’engagent à mettre à jour l’appareil pendant toute sa durée de vie afin qu’il fonctionne sur l’ensemble des plateformes.

De plus, la sécurité des appareils domotiques fait souvent l’objet de critiques, plusieurs spécialistes affirmant qu’ils sont faciles à pirater et qu’ils peuvent servir de point d’entrée aux réseaux Internet domestiques.

Afin de rendre le fonctionnement de la maison connectée plus simple et plus sécuritaire pour toutes les parties prenantes, les géants de la technologie laissent la rivalité de côté et s’unissent pour lancer le projet Connected Home over IP (Maison connectée sur IP).

Les partenaires s’efforceront de créer une nouvelle norme pour la maison intelligente afin que les gens puissent acheter des produits en sachant qu’ils sont sécurisés et qu’ils fonctionnent avec les systèmes qu’ils ont chez eux. Un logo sur les boîtes des appareils permettra de s’assurer qu’ils sont pris en charge par Connected Home over IP.

« Le projet se base sur une conviction commune que les appareils domestiques intelligents doivent fonctionner de façon sécuritaire et unifiée », ont déclaré les sociétés par communiqué.

« En s’appuyant sur le protocole Internet (IP), l’initiative vise à permettre la communication entre les produits domotiques, les applications mobiles et les services infonuagiques, en plus de définir un ensemble spécifique de technologies de mise en réseau IP pour la certification des appareils ».

La Zigbee Alliance, considérée comme l’instance dirigeante de l’Internet des objets, contribuera aussi au projet.

Les partenaires se concentreront d’abord sur les appareils domotiques de sécurité, tels que les détecteurs de fumée, les capteurs de monoxyde de carbone, les serrures intelligentes et les systèmes d’alarme avant d’étendre l’initiative à d’autres types d’objets connectés.

Le groupe compte publier les spécifications fonctionnelles du projet à la fin de l’année prochaine, mais on ignore actuellement quand les premiers produits issus de ses démarches arriveront sur le marché.

Tags: alliance Zigbee