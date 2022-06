L’usine IBM de Bromont a 50 ans

Renaud Larue Langlois - 22/06/2022

La journée d’hier marquait le cinquantième anniversaire de l’ouverture de l’usine IBM de Bromont. C’est un jalon important pour l’usine mais aussi pour IBM dans son ensemble.

L’usine avait ouvert ses portes en 1972 dans un contexte de poussée économique et visait à accroître les emplois canadiens et à faire progresser l’innovation technologique au Québec. Aujourd’hui, l’usine continue d’être un chef de file en matière d’innovation, de technologie et d’amélioration continue. Plus de 10 millions de dollars y sont investis chaque année dans le développement de produits et de procédés et plus de 100 brevets ont été délivrés depuis 2011.

L’usine IBM de Bromont fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Plus de 100 000 modules microélectroniques y sont fabriqués chaque semaine. Elle abrite la plus grande installation d’assemblage et de test de puces en Amérique du Nord, affirme IBM dans un communiqué. Elle a pour mission de transformer les composants semi-conducteurs les plus avancés en solutions microélectroniques de pointe. Par ailleurs, le site est également le siège désigné de l’IBM Quantum System One, le premier ordinateur quantique universel au Canada, que la société prévoit déployer en 2023.

Au fil du temps, plusieurs produits prestigieux y ont été fabriqués. Par exemple, les machines à écrire IBM Selectric y ont été produites en série en 1972 et des composantes d’IBM PC y ont été fabriquées en 1981. De nos jours, l’usine est un chef de file dans les semi-conducteurs et la technologie quantique.

Le développement durable constitue un engagement important pour IBM et l’usine de Bromont est un modèle en matière de leadership environnemental. Selon des données publiées par l’entreprise, les émissions de gaz à effet de serre de la centrale en 2021 ont été inférieures de 63 % à celles de 2005 et près de la totalité de l’électricité consommée par le site provient de l’hydroélectricité. De 2014 à 2021, la consommation d’eau de l’établissement a diminué de 44 %, ce qui représente une économie d’eau annuelle de 118 000 m3 (suffisamment pour remplir 47 piscines olympiques !).

