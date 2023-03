L’urgente nécessité d’une meilleure gouvernance de l’intelligence artificielle mise en évidence dans un nouvel ouvrage de Mila de de l’UNESCO 

Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) lancent conjointement aujourd’hui un livre sur l’urgente nécessité d’encadrer l’intelligence artificielle (IA) face à des changements technologiques sans précédent.

Intitulé Angles morts de la gouvernance de l’intelligence artificielle, l’ouvrage présente 18 articles sur la gouvernance de l’IA écrits par des membres du monde universitaire, politique, de la société civile et de l’industrie.

L’ouvrage aborde des thèmes comme l’influence de l’IA sur les communautés LGBTI et autochtones, l’inclusion des pays du Sud dans la gouvernance mondiale de l’IA ou encore l’utilisation de l’IA pour soutenir l’innovation à des fins socialement bénéfiques. Il suggère des pistes de solutions afin de favoriser un développement de l’IA éthique, inclusif et respectueux des droits humains.

En outre, les auteurs mettent également en garde contre l’utilisation de l’IA dans des contextes pouvant nuire au bien commun (comme les armes autonomes ou la manipulation de contenus numériques à des fins de déstabilisation sociale), déplorent la centralisation du pouvoir décisionnel dans le développement des systèmes d’IA, les biais reproduits par ceux-ci, ou encore le manque de transparence et de responsabilité dans l’industrie.

« Nous sommes très fiers de dévoiler cet ouvrage à un moment critique du développement de l’IA. Les choix que nous ferons en tant que société au cours des prochaines années auront une influence considérable sur l’avenir de l’humanité et nous espérons que ces pages nourriront les réflexions et guideront les décisions afin d’assurer un développement de l’IA plus éthique, responsable et inclusif », déclare Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila

« Identifier les angles morts dans la gouvernance de l’IA est non seulement essentiel pour le développement responsable de l’IA, mais aussi pour la protection et la promotion des droits humains à l’ère numérique », ajoute le Dr Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l’UNESCO pour la communication et l’information

Le livre en ligne est disponible gratuitement sur le site de l’UNESCO.