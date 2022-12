L’Université de Sherbrooke en tête du classement GreenMetric pour une 10e année

Pour une 10e année, c’est l’Université de Sherbrooke (UdeS) qui se retrouve en première place parmi les universités canadiennes au classement international GreenMetric. À l’échelle mondiale, elle se positionne au 16e rang parmi plus de 1000 universités de 85 pays, et au 4e rang en Amérique du Nord.

L’UdeS a obtenu une note globale de 8 965 sur une possibilité de 10 000 points. Les points sont le résultat de l’évaluation de 51 indicateurs, répartis dans 6 catégories : aménagement et infrastructures des campus, énergie et changements climatiques, matières résiduelles, gestion de l’eau, transport ainsi qu’enseignement et recherche. Au Canada, l’UdeS est première dans 5 des 6 catégories évaluées.

Le UI GreenMetric World University Rankings est publié annuellement depuis 2010. Il compare les mesures prises par les universités pour favoriser un développement durable de leurs campus ainsi que leur gestion des enjeux environnementaux. Il prône notamment la collaboration entre institutions.

« Cette première position canadienne qu’occupe notre institution témoigne de notre audace collective quant à l’intégration des principes de développement durable dans nos différentes sphères d’activités, tant sur le plan de la gestion universitaire et du milieu de vie et des missions de recherche, d’enseignement, d’innovation et d’engagement social », a indiqué Denyse Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l’administration et au développement durable dans un communiqué.

L’établissement d’enseignement supérieur s’est dit particulièrement fier des pratiques qu’il a mises en place en gestion de l’eau, en gestion de l’énergie et des changements climatiques et en biodiversité.

Consciente de l’importance de la gestion intégrée des ressources en eau, l’Université a mis en place de nombreuses actions visant à protéger et à mettre en valeur cette ressource.

Parmi les actions entreprises en gestion de l’eau, l’UdeS mentionne l’installation de nombreux équipements performants, tels que les nouvelles douches à faible débit qui ont été installées dans les résidences et les centres sportifs, ainsi que le remplacement d’une tour de refroidissement à l’eau par un système de refroidissement à l’air qui a permis une réduction de 90 % de la consommation d’eau potable.

Par ailleurs, l’UdeS a multiplié ses actions visant à minimiser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et sa consommation énergétique. Résultat de ces efforts, elle annonçait en juin dernier qu’elle atteindra la carboneutralité des catégories d’émissions 1 et 2 dès cette année, soit 8 années plus tôt que prévu.

L’engagement pour la protection de la biodiversité est aussi au cœur des priorités de l’Université. Depuis plusieurs années, la biodiversité et la connectivité entre les écosystèmes font partie intégrante de ses décisions d’aménagement des campus de l’UdeS.