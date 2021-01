L’UdeS s’associe à Bell pour la recherche sur la 5G sans fil

Marie Pâris - 12/01/2021

Bell a annoncé ce lundi que ses systèmes de communication de la 5G sans fil seront installés à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique de l’Université de Sherbrooke, pour mener des projets de recherche et développer des technologies dans des secteurs tels que l’Internet des objets, le manufacturier innovant et la gestion intelligente de l’énergie.

« Les preuves de concept, l’évaluation des avantages associés à ces technologies et leur effet positif concernant le rendement du capital investi nous permettront de développer des solutions qui répondront à de nombreux besoins dans la société, comme la gestion intelligente de l’énergie et la mobilité intelligente et décarbonnée », indique Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à l’Université de Sherbrooke.

Le partenariat avec Bell permettra de poursuivre la recherche et le développement de ces technologies en se basant sur des données réelles, provenant de véritables réseaux et des produits commerciaux disponibles ou en voie de l’être.

Des technologies développées à l’Université de Sherbrooke pourraient devenir un levier qui permettra aux entreprises d’atteindre leurs objectifs stratégiques, et dans certains cas, de réinventer leurs modèles d’affaires, notamment dans l’industrie manufacturière.

« La survie et la croissance de l’industrie manufacturière, dans un contexte mondial hautement concurrentiel, reposent sur l’appropriation de nouvelles technologies, sur la maîtrise et la valorisation des données, a déclaré Sébastien Houle, directeur général de Productique Québec. Aujourd’hui, ce ne sont plus les grandes entreprises qui dépassent les petites, ce sont les plus rapides qui devancent les plus lentes. »

La coresponsable de l’axe « impacts, usages et société » de l’Unité mixte internationale – Laboratoire de Nanotechnologies et Nanosystèmes de l’Université de Sherbrooke, Céline Verchère, voit pour sa part dans ce partenariat l’occasion de mener des recherches sur les retombées du déploiement de ces technologies pour la société.

