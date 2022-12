L’Ontario alerte 360 000 citoyens que leurs renseignements personnels auraient étés dérobés

Douze mois après que la police eut accusé deux hommes d’avoir compromis le système de gestion des vaccins contre la COVID-19 de l’Ontario, la province a identifié et a commencé à informer les 360 000 résidents dont les données personnelles ont été dérobées.

La Presse canadienne rapporte que le gouvernement a déclaré que le retard est dû au temps qu’il a fallu pour déterminer l’ampleur et l’impact de la violation.

La province a déclaré que pour environ 95 % des 360 000 personnes touchées, seuls leurs noms et/ou numéros de téléphone étaient impliqués. CITY-TV news a cité la province disant que 4 % des personnes avaient leur numéro de carte santé compromis.

Deux personnes – un homme de 22 ans de Gloucester, en Ontario. qui travaillait au centre de contact sur les vaccins du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, et un homme du Québec – ont chacun été accusés d’utilisation non autorisée d’un ordinateur.

CBC News a rapporté que les autorités sont devenues méfiantes lorsque des personnes qui avaient programmé leurs rendez-vous de vaccination ou accédé à leurs certificats de vaccination via le système de réservation provincial se sont plaintes de recevoir des messages texte indésirables leur demandant des informations personnelles.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.