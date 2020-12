L’innovation technologique pour relancer l’économie montréalaise

Marie Pâris - 08/12/2020

Les technologies de l’information doivent être au cœur d’une transition majeure dans tous les pans de l’économie, a indiqué le mouvement Relançons MTL lors de son Forum stratégique sur les technologies de l’information, qui s’est tenu ce lundi.

Les quelque 350 participants ont été invités à prioriser les actions présentées dans le Plan d’action pour renforcer le secteur des technologies de l’information et des communications, plan co-développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l’organisme Numana.

Parmi les pistes d’action, celle qui a le plus interpellé est d’assurer un meilleur arrimage entre les jeunes pousses en technologies et les grandes entreprises. De plus, les participants souhaitent jouer un rôle actif afin de stimuler l’innovation et d’accélérer le virage numérique dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

Les acteurs du milieu croient aussi que les gouvernements devraient accorder une plus grande importance à l’accélération de l’innovation technologique et à la mise en place d’infrastructures numériques. Selon Relançons MTL, la promotion de l’expertise locale dans les sous-secteurs porteurs et en demande devrait également faire partie des priorités gouvernementales.

Le plan d’action fait état du fait que le secteur des technologies de l’information a pu tirer profit de la croissance de sous-secteurs spécifiques comme les technologies de la santé, l’automatisation, la cybersécurité, l’expérience client numérique, le commerce en ligne ou encore la transformation numérique.

« Les technologies de l’information et des communications (TIC) peuvent grandement aider les entreprises à s’adapter à une nouvelle réalité. Dans la tourmente, l’écosystème des TIC a démontré sa capacité à réagir rapidement, et ce, dans plusieurs aspects de nos vies, dont la santé et le travail, a souligné François Borrelli, président de Numana, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Faisant face à des défis importants tels que la course au talent qui freine la croissance de plusieurs entreprises, le futur est toutefois prometteur pour les TIC au Québec alors que de plus en plus d’entreprises se transforment et se numérisent. »

Tags: économie