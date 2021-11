L’innovation technologique ne suffit pas, dit le RQIS

Dominique Lemoine - 18/11/2021

L’innovation technologique doit aller de pair avec l’innovation sociale, selon le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS).

Selon le président du RQIS, Vincent van Schendel, « l’innovation technologique, seule, ne répondra pas à tous les enjeux auxquels nous faisons face si nous ne changeons pas les comportements et les façons de faire qui nous ont menés là où nous sommes ».

Le RQIS rappelle que le Québec fait face aux défis et enjeux de société du changement climatique, du vieillissement de la population, de la sécurité et de l’autonomie alimentaires, de la santé publique, du logement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité, de même que de l’inclusion sociale et de l’inclusion professionnelle.

« Si l’innovation technologique a un rôle essentiel à jouer, elle demeure une réponse insuffisante à elle seule. Dans ce contexte, il importe de mettre en lumière le rôle névralgique que peut jouer l’innovation sociale », affirme le RQIS, dans le cadre du Grand rendez-vous de l’innovation québécoise.

À son avis, « le Québec a besoin aujourd’hui d’une nouvelle vague d’innovations qui le propulsera d’autant plus loin que nous réussirons à combiner innovations technologiques et innovations sociales ».

