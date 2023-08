LinkedIn collabore avec CLEAR pour offrir une vérification d’identité gratuite aux utilisateurs canadiens

La plateforme de médias sociaux professionnelle LinkedIn s’associe à CLEAR, une société d’identité sécurisée, pour introduire des services gratuits de vérification d’identité pour ses utilisateurs au Canada. Ce partenariat permet aux membres de LinkedIn de confirmer leur identité via la plateforme CLEAR Verified et d’afficher un indicateur spécial sur leur profil.

À partir de ce mois-ci, environ 22 millions de Canadiens membres de LinkedIn auront la possibilité d’utiliser CLEAR Verified. Cela peut être fait via l’application LinkedIn et peut être complété en français ou en anglais. Les utilisateurs doivent fournir une pièce d’identité officielle et prendre un selfie pour confirmer qu’ils sont bien ceux qu’ils prétendent être. Si quelqu’un utilise déjà CLEAR (les files CLEAR dans de nombreux aéroports américains offrent par exemple une autorisation de sécurité accélérée), il lui suffit de prendre un selfie pour vérifier son identité pour son profil LinkedIn.

Cette expansion fait suite à une mesure similaire prise plus tôt cette année lorsque LinkedIn et CLEAR ont introduit la vérification d’identité gratuite pour les utilisateurs de LinkedIn aux États-Unis. Le but de ce partenariat est de créer davantage de confiance entre les personnes et les entreprises utilisant LinkedIn en garantissant que les profils avec lesquels ils interagissent sont authentiques et fiables.

Diana Luu, directrice nationale de LinkedIn Canada, a expliqué que ces nouvelles options de vérification sont un moyen d’améliorer la fiabilité et la sécurité de la plateforme.

« Alors que LinkedIn continue de donner la priorité à l’authenticité et à la sécurité, ces nouvelles options de vérification permettent aux membres canadiens de LinkedIn de bâtir un réseau professionnel de confiance, garantissant ainsi une expérience plus sûre et plus fiable à tous sur la plateforme », a-t-elle déclaré.

La directrice générale de CLEAR, Caryn Seidman Becker, a partagé son enthousiasme à l’idée d’étendre le partenariat au Canada. « CLEAR et LinkedIn partagent une vision de confiance et de sécurité pour nos millions d’utilisateurs. Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat au Canada pour aider davantage de personnes à établir de véritables connexions en ligne. »

Visitez le site CLEAR Verified (en anglais) pour savoir comment accéder au service.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.