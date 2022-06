L’infonuagique fait bondir les résultats d’Oracle

Renaud Larue Langlois - 14/06/2022

L’infonuagique semble être profitable pour Oracle. L’entreprise annonce cette semaine des résultats qui dépassent les estimations des experts de Wall Street. La demande pour ses produits cloud a en effet connu une forte croissance dans un contexte où la transition vers des plateformes infonuagiques ne cesse de s’accélérer.

L’entreprise faisait état lundi d’un chiffre d’affaires de 11,85 M$ US contre une prévision de 11,66 M$ US. Cela correspond à un bénéfice ajusté par action de 1,54 $ US contre une prévision de 1,37 $.

Par ailleurs, les revenus de la société ont augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à la croissance de l’activité d’infrastructure cloud de la société, qui est en concurrence avec Amazon Web Services et Microsoft Azure.

« Nous pensons que ce pic de croissance des revenus indique que notre activité d’infrastructure est désormais entrée dans une phase d’hyper-croissance », a déclaré Safra Catz, PDG d’Oracle, dans un communiqué.

L’entreprise s’attend à une croissance des revenus entre 17% et 18% au premier trimestre, stimulée par son acquisition de 28,3 milliards de dollars de la société informatique du domaine de la santé Cerner Corp, un concepteur de logiciels utilisé par les médecins et les hôpitaux pour gérer et stocker les dossiers médicaux, achevée plus tôt ce mois-ci.

Oracle a déclaré que ses ventes dans le domaine de l’infonuagique avaient augmenté de 36 %, augmentant les revenus de 19 % à 2,9 M$ US. Selon Synergy Research Group, Oracle n’a pas réussi à se classer parmi les cinq principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructure cloud à la fin de l’année dernière. Mais l’entreprise se vante de pouvoir non seulement attirer ses anciens clients vers ses produits cloud, mais aussi attirer de nouveaux clients.

On se souviendra que Microsoft en avril et Salesforce le mois dernier ont également indiqué un avenir solide pour le marché de l’infonuagique alors que les entreprises augmentent leurs dépenses, malgré que la première ait réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus au quatrième trimestre plus tôt ce mois-ci en raison de taux de change défavorables

Lire aussi :

Partenariat EXFO – SUSE pour le monitoring des réseaux en nuage

Alithya parmi les finalistes pour le prix Partenaire Oracle de l’année

Service infonuagique de conformité aux exigences de cybersécurité

Tags: Cerner