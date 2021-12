Lightspeed se propose pour relier les fournisseurs et les détaillants

Dominique Lemoine - 09/12/2021

L’entreprise soutient que sa plateforme NuOrder peut servir de pont entre les fournisseurs de marchandises et les commerçants au détail, ainsi que réduire les délais de chaînes d’approvisionnement.

Selon Lightspeed, une entreprise basée à Montréal, sa plateforme infonuagique de commerce NuOrder permet de connecter les fournisseurs, les magasins et les consommateurs dans un « réseau unifié ».

« Lightspeed a récemment acquis NuOrder pour contribuer à créer un pont entre l’expérience des commerçants et celle des marques, de manière à simplifier la commande de produits pour les détaillants et à fournir aux marques des informations sur la façon dont leurs produits circulent », affirme Lightspeed.

L’entreprise mentionne que cette intégration passe notamment par l’exploitation des données et des ressources de ces groupes, et que sa technologie NuOrder « accélérera la numérisation des processus d’achat et de commercialisation », en plus d’aider les acheteurs « à prendre des décisions fondées sur les données ».

Les clients de la plateforme NuOrder de Lightspeed incluent La Baie, Coach, rag & bone et Citizens of Humanity.

