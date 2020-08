Lightspeed lance une solution pour les restaurants

Marie Pâris - 26/08/2020

L’entreprise montréalaise de plateformes de commerce infonuagique Lightspeed annonce le lancement d’eCom pour les restaurants.

Son nouveau thème, Bon appétit, a été conçu pour aider les restaurateurs à passer au commerce en ligne et pour les outiller face à la réouverture de leurs établissements et la poursuite des activités de livraison et de commandes à emporter.

Parmi les fonctionnalités du site Web personnalisable, un menu d’affichage et d’offres uniques de vente permet de publier des menus numériques intégrables à des codes 2D, de présenter des produits artisanaux, d’offrir une sélection de produits frais, etc.

La plateforme permet aux clients de commander à l’avance en ligne grâce aux intégrations avec des partenaires de livraison comme Uber Eats ou Order Ahead.

Elle fournit également un outil de réservation en connectant OpenTable au site Web du restaurant. Enfin, le fil Instagram de l’établissement peut être rendu visible sur le site.

« Notre solution eCom pour restaurants dote les restaurateurs des bons outils afin d’établir leur présence en ligne et d’accroître leurs revenus, tout en fournissant une plateforme en ligne pour leurs clients », a déclaré Dax Dasilva, PDG de Lightspeed.

Lightspeed s’est en outre associé à l’Université McGill et Postes Canada pour publier un livre blanc consacré à l’industrie de la restauration, qui présente les tactiques que les restaurateurs devraient appliquer afin de préparer leur commerce pour l’avenir, notamment l’adoption de technologies innovatrices.

Selon cette étude, une stratégie omnicanale serait la clé du succès des restaurants dans ce nouveau contexte commercial de pandémie.

