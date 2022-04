L’identité numérique peu connue des Québécois

Renaud Larue Langlois - 27/04/2022

Une enquête NETendances rendue publique aujourd’hui par l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval révèle que moins de la moitié des internautes québécois connaissent les concepts d’identité numérique (44 %) et de portefeuille numérique gouvernemental (45 %).

L’enquête intitulée « Les services gouvernementaux en ligne et l’identité numérique » indique par ailleurs qu’à peine un tiers des internautes québécois comprennent très bien ces deux concepts.

Les résultats indiquent également que les hommes sont plus nombreux que les femmes à en avoir déjà entendu parler. Chez les personnes de 65 ans et plus, seulement 26 % connaissent le concept de l’identité numérique et 24 % celui du portefeuille numérique gouvernemental.

« Les résultats de cette enquête suggèrent que les internautes québécois doivent être mieux renseignés et éduqués sur ces deux concepts numériques », observe la directrice intelligence d’affaires et recherche marketing à l’ATN, Claire Bourget.

De plus, environ 80 % des internautes québécois perçoivent au moins une crainte relativement à l’utilisation du portefeuille numérique gouvernemental. Parmi celles-ci, la crainte de se faire voler ses données personnelles figure au premier rang, suivie de la difficulté à prouver son identité en cas de problème avec son téléphone intelligent et d’avoir à effectuer des démarches pénibles en cas de vol d’identité.

En contrepartie, un peu plus de la moitié des internautes québécois perçoivent au moins un avantage relativement à l’utilisation d’un tel portefeuille numérique gouvernemental. Le principal étant de retrouver tous les documents officiels au même endroit. Le fait de ne devoir présenter qu’une seule carte d’identité numérique est également perçu comme un avantage par un peu plus du tiers des répondants.

