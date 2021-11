Les vitesses et la couverture 5G améliorées au Canada, selon un nouveau rapport

Tom Li - 01/11/2021

La couverture 5G au Canada a été considérablement améliorée, selon un rapport de PCMag.

Le rapport, intitulé Fastest Mobile Networks Canada 2021, a révélé que les utilisateurs peuvent désormais accéder à la 5G par l’entremise d’au moins un opérateur de réseau dans chaque grande ville, contre seulement une demi-douzaine de villes il y a un an. Désormais, seules les zones rurales et les petites villes n’ont pas accès à la 5G.

La vitesse s’est aussi améliorée. Bell, Telus et Rogers accélèrent tous les vitesses de service et se disputent la première place. PCMag a découvert que Bell était le fournisseur 5G le plus rapide dans 12 des 20 villes testées l’année dernière. Cependant, les autres opérateurs ont rattrapé leur retard cette année.

Les Canadiens utilisent aussi beaucoup plus de données avec les nouveaux forfaits illimités. L’utilisation des données est passée d’une moyenne de 3 Go par mois en 2019 à plus de 5 Go en 2021. Malgré l’augmentation du trafic mobile, il y a encore suffisamment de bande passante pour gérer l’utilisation supplémentaire.

Lire l’article complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique.

Tags: 5G