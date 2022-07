Les vagues de chaleur mettent l’informatique en danger, selon une analyste

Avec des températures atteignant des records à peu près partout dans l’hémisphère nord et à la suite, la semaine dernière, de pannes d’un centre de données Google Cloud à Londres et des opérations britanniques d’Oracle, apparemment en raison de problèmes de refroidissement, des systèmes de refroidissement efficaces sont nécessaires, affirme GlobalData.

Selon l’analyste de GlobalData, Sarah Coop, « la hausse des températures, comme celle qu’a connue l’Europe la semaine dernière, n’est pas une bonne nouvelle pour nos systèmes informatiques. Les centres de données, qui constituent le « cerveau » de nombreux systèmes informatiques d’entreprise, ne peuvent fonctionner efficacement qu’entre certaines températures (généralement entre 15 °C et 32 °C). Au-delà, il y a un risque élevé de surchauffe, ce qui signifie, au mieux, une latence accrue et des pannes mineures, et au pire des pannes et des temps d’arrêt prolongés pour les clients. Alors que l’Europe a atteint des sommets de 40 ° C, c’est bien dans la zone de danger ».

« Étant donné que le changement climatique entraînera des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, les pannes de centres de données comme celle subie par Google Cloud deviendront également de plus en plus courantes », ajoute-t-elle.

La COVID-19 forçant de nombreuses organisations à se trouner vers des architectures infonuagiques, elles s’appuient plus que jamais sur des centres de données hors site. GlobalData prévoit dailleurs que le marché des centres de données passera de 466 milliards de dollars américains en 2020 à 948 milliards de dollars en 2030, soit plus du double. Ces centres de données sont déjà l’épine dorsale de l’infrastructure informatique des organisations et seront encore plus importants à l’avenir.

« De nombreuses entreprises sont désormais confrontées à des coûts supplémentaires pour refroidir les équipements pendant les vagues de chaleur, qui seront encore aggravés par la hausse des prix de l’énergie dans le cadre du conflit en Ukraine. Alors que les coûts peuvent être absorbés pour des vagues de chaleur ponctuelles, une solution à plus long terme est nécessaire, car les centres de données continuent de gagner en importance. Il est impératif que des systèmes de refroidissement efficaces soient achetés dans le cadre d’un centre, sinon les entreprises risquent de perturber les services des clients. De plus, ceux-ci devraient de préférence être alimentés par des énergies renouvelables et déployer des techniques d’efficacité énergétique », a déclaré Sarah Coop.

