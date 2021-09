Les opérateurs 5G du Canada reçoivent leur bulletin Opensignal

Dominique Lemoine - 21/09/2021

Les opérateurs de télécommunication Bell, Rogers et Telus font leur place dans le classement mondial et le rapport annuel de la firme Opensignal en matière de performances des réseaux 5G.

L’entreprise Opensignal est basée à Londres en Angleterre et se spécialise en analyse, mesure et quantification de l’expérience utilisateur des réseaux mobiles et des vitesses de connexion.

Dans la catégorie de la jouabilité aux jeux vidéos du classement mondial 2021 d’Opensignal, Bell a atteint le 18e rang sur 30, Rogers le 12e et Telus le 19e. Les critères de cette catégorie incluent la réactivité, la stabilité et les temps de latence.

Par contre, Bell, Rogers et Telus n’ont pas encore atteint le niveau des opérateurs chefs de file dans le monde dans les quatre autres catégories, soit celles de la disponibilité du réseau, des vitesses de téléchargement, des vitesses de téléversement et de l’expérience de visionnement de vidéos.

Vitesses de téléchargement 5G

Selon le rapport annuel 2021, les 22 opérateurs qui mènent cette catégorie fournissent en moyenne des vitesses de téléchargement entre 217,4 Mb/s (Sunrise en Suisse) et 447,8 Mb/s (FarEastone à Taïwan), tandis que la moyenne mondiale est de 175,3 Mb/s.

Selon un autre rapport produit par Opensignal, celui-là en août 2021, le réseau 5G de Bell procure en moyenne à ses usagers une vitesse de téléchargement 5G de 174,8 Mb/s, celui de Rogers de 105,1 Mb/s et celui de Telus de 168,4 Mb/s.

IT World Canada mentionne que les vitesses de téléchargement 5G livrées par le réseau 5G de Bell sont 2,5 fois plus rapides que ses vitesses de téléchargement 4G, celles de Rogers sont 1,8 fois plus rapides et celles de Telus sont 2,2 fois plus rapides.

Tags: 5G