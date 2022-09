Les grandes entreprises de télécommunications canadiennes conviennent d’un accord en cas d’urgence

Les grandes entreprises de télécommunications ont convenu d’un accord de mesures d’urgence en cas de panne à la suite de la panne de Roger en juillet, a révélé l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, dans un communiqué hier.

Le ministre Champagne a déclaré que dans les jours qui ont suivi la panne massive, il a convoqué une réunion avec les PDG de Rogers et des autres grandes entreprises de télécommunications sans fil.

Il a donné aux entreprises 60 jours pour conclure un accord formel pour assurer et garantir l’itinérance d’urgence, l’assistance mutuelle et un protocole de communication pour informer le public et le gouvernement lors de pannes majeures et autres urgences.

« Aujourd’hui, je peux signaler aux Canadiens qu’un accord formel a été conclu par ces entreprises, ainsi qu’un certain nombre d’autres fournisseurs de services de télécommunications offrant des services Internet et mobiles », a déclaré M. Champagne.

À compter du vendredi 9 septembre, si l’un des fournisseurs fait face à une panne de réseau majeure, les autres entreprises fourniront le soutien nécessaire pour s’assurer que les connexions au 911 et les transactions commerciales ne sont pas affectées.

Les treize signataires sont Bell Canada, Bragg Communications (Eastlink), Cogeco Communications, Rogers Communications, Shaw Communications, Freedom Mobile, Tbaytel, Télésat Canada, Telus Communications, Vidéotron, Xplornet Communications, Zayo Canada et Saskatchewan Telecommunications.

M. Champagne a ajouté qu’il prenait des mesures supplémentaires, notamment en demandant au Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) de proposer d’autres mesures au cours des six prochains mois pour garantir des réseaux de télécommunications robustes et fiables à travers le Canada.

Il a qualifié la récente panne de Rogers d’« inacceptable » et a noté que des mesures doivent être prises pour s’assurer que quelque chose de similaire ne se reproduise plus.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.