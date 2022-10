Les fournisseurs de services de télévision demandent au CRTC d’augmenter le prix du service de base

Plusieurs grands fournisseurs de services de télévision ont demandé à augmenter le prix de leur forfait télé de base.

La demande, déposée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) par Bell Canada, Cogeco, Eastlink et SaskTel, demande d’augmenter le prix du forfait de 25 $ à 28 $.

En outre, les entreprises demandent également des ajustements annuels basés sur l’inflation. Ils soutiennent que la hausse des frais proposée devrait être fondée sur l’indice des prix à la consommation de l’année précédente.

Par conséquent, le CRTC demande maintenant aux Canadiens de soumettre leur point de vue sur l’augmentation de prix proposée via un formulaire en ligne. La date limite de soumission est le 28 octobre 2022.

Un bouquet télévisuel de base au Canada comprend des stations de télévision locales et régionales, des chaînes à distribution obligatoire, des chaînes législatives communautaires et provinciales et des chaînes éducatives provinciales et territoriales. Il peut également inclure d’autres services tels que des stations de télévision éducatives d’autres provinces, ainsi que des stations de grands réseaux américains ou PBS.

Le forfait a été exigé pour la première fois par le CRTC en 2015 dans le but d’augmenter le choix de programmation télévisuelle et d’accroître l’accès à l’information grâce à des services abordables. L’exigence a été officiellement mise en vigueur en mars 2016.

Selon le CRTC, 100 000 Canadiens se sont inscrits au service dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de l’exigence.

Et la télévision payante est apparemment toujours populaire. Un rapport de 2018 du CRTC a révélé que les adultes canadiens passent encore huit fois plus de temps à regarder la télévision traditionnelle qu’à regarder la télévision sur Internet. Le CRTC définit les services vidéo sur Internet comme la vidéo sur demande par abonnement, la vidéo sur demande transactionnelle et la vidéo sur demande publicitaire.

Mais les services de diffusion sur demande par abonnement comme Netflix et Amazon Prime Video ont connu une ascension fulgurante au cours des trois années suivantes. Une étude conjointe de Rogers et Tubi a révélé qu’à l’automne 2021, 80 % des Canadiens étaient abonnés et payaient pour un service de diffusion en continu. Bien que la montée en popularité ait été partiellement stimulée par la pandémie, elle n’a cessé d’augmenter depuis 2016.

En revanche, les abonnés à la télévision traditionnelle ont diminué au Canada. Insider Intelligence a rapporté que 10,5 millions de foyers canadiens avaient la télévision payante en 2015. D’ici 2025, il prédit qu’il n’y aura que 7 millions de foyers qui préserveront un abonnement à la télévision payante.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.