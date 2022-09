Les entreprises de moyenne taille se concentrent sur trois priorités technologiques clés, selon Gartner

La gestion de la sécurité et des risques, les stratégies d’application et d’intégration, ainsi que l’infrastructure et les opérations sont les trois principales priorités technologiques des entreprises de taille moyenne en 2022, selon une enquête de Gartner publiée cette semaine.

Mike Cisek, analyste de la société de recherche, a déclaré : « Les moyennes entreprises réorientent leurs investissements et augmentent même leurs budgets pour financer leurs principales priorités technologiques. »

« Cependant, le rythme accéléré des changements dans la sécurité, l’infrastructure, les applications et les écosystèmes infonuagiques complique la sélection de nouveaux outils, obligeant les leaders de la technologie des moyennes entreprises à opérationnaliser rapidement les investissements pour offrir un retour sur investissement. »

Pour compliquer davantage les choses, Gartner a indiqué que l’inflation aura certainement un impact sur les budgets des moyennes entreprises l’année prochaine, notant dans le communiqué : « Alors que les leaders de la technologie des moyennes entreprises se dirigent vers la saison budgétaire 2023, ils sont confrontés à des défis tels que des vents contraires inflationnistes et une éventuelle récession économique. En raison de la taille et de l’échelle de leurs opérations, les moyennes entreprises sont souvent les premières à ressentir les effets de l’inflation et sont les plus sensibles aux impacts négatifs à long terme.

« Dans l’enquête Gartner de 2022 auprès des PDG et des cadres supérieurs d’entreprise, 86 % des PDG de moyennes entreprises ont déclaré qu’ils pensaient qu’il y aurait une augmentation significative de l’inflation, la majorité prévoyant que les impacts inflationnistes se feraient sentir au cours des 12 à 36 mois suivants. La réponse la plus courante à l’inflation parmi les PDG de moyenne entreprise a été d’augmenter les prix, suivie d’efforts d’optimisation des coûts. »

Cisek a ajouté qu’historiquement, « la réponse à l’incertitude économique a été de réduire les coûts plutôt que de défendre des investissements nouveaux ou supplémentaires. Pourtant, dans une moyenne entreprise typique, les dépenses informatiques représentent en moyenne 4,7 % du revenu total, ce qui laisse peu de place aux efforts d’optimisation des coûts. »

« En période d’ incertitude économique, les investissements numériques doivent s’aligner sur les priorités commerciales et soutenir les stratégies de trésorerie de la finance. Les moyennes entreprises peuvent gérer plus efficacement l’inflation en rationalisant leurs portefeuilles technologiques tout en investissant dans des solutions qui apporteront des avantages financiers ou de productivité à l’informatique, aux employés et aux clients. »

L’enquête Gartner a été menée de mars à avril 2022 auprès de 134 directeurs informatiques et responsables informatiques de moyennes entreprises. Les répondants ont été invités à identifier les projets informatiques actifs actuels qui étaient en corrélation avec leurs principales priorités technologiques.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.