Les dessous des déchets électroniques

Tom Li - 28/04/2022

On pense rarement à l’immense quantité de ressources nécessaires pour donner vie à un gadget. Il a été estimé qu’il faut au moins 1,5 tonne d’eau, 48 livres de produits chimiques et 530 livres de combustible fossile pour produire un ordinateur et un écran cathodique.

La production des téléphones intelligents nécessite de nombreux métaux ainsi que des terres rares dont l’extraction contribue considérablement à l’empreinte carbone de l’appareil. Et en raison de leur omniprésence, l’empreinte carbone de la production des téléphones intelligents peut dépasser celle des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables ou des écrans.

Alors que les livraisons de produits électroniques augmentent et que les cycles de renouvellement se raccourcissent chaque année, les déchets électroniques font peser un lourd fardeau sur l’environnement.

Le volume des déchets électroniques ne cesse d’augmenter. Rien qu’en 2019, Il s’est produit 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde, soit 21 % de plus qu’en 2015 et 83 % de plus qu’en 2010. D’ici 2030, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que la production mondiale de déchets électroniques atteindra 74,7 millions de tonnes.

Le Canada, les États-Unis et les pays de l’Union européenne sont de lourds contrevenants. Selon le Bureau of International Recycling (BIR), le Canada a généré 638 300 tonnes de déchets électroniques en 2017. D’ici 2025, le BIR s’attend à ce que les États-Unis et le Canada génèrent ensemble 9,25 millions de tonnes de déchets électroniques.

Il est facile d’identifier la source de cette tendance alarmante. Au fil des ans, la technologie a pénétré tous les domaines. La concurrence intense dans la transformation numérique et les modèles d’affaires basés sur les données, combinée à une utilisation accrue dans l’Internet des objets, les chaînes de blocs, l’intelligence artificielle et plus encore, a créé une urgence sans précédent pour les organisations de mettre à jour leur équipement. Rien qu’en 2021, les livraisons mondiales de PC ont dépassé 340 millions d’unités.

