Les dépenses informatiques mondiales des gouvernements dépasseront 580 milliards de dollars en 2023 selon Gartner

En 2023, les dépenses publiques mondiales augmenteront de 6,8 % par rapport à 2022, avec un budget total de 588,9 milliards de dollars américains, prédit Gartner, alors que les gouvernements cherchent à développer une stratégie cohérente de cadre d’expérience totale (XT) afin d’améliorer la prestation de services ainsi que l’expérience et l’engagement des citoyens.

Les électeurs exigent des expériences similaires aux interactions en ligne avec les consommateurs, et ce sera l’un des principaux moteurs des dépenses informatiques des gouvernements en 2023, a expliqué Daniel Snyder, directeur analyste chez Gartner.

Le plan XT sera orienté vers une meilleure utilisation des données, la transformation numérique et la modernisation des systèmes hérités, rapporte Gartner. Les dépenses publiques augmenteront donc dans tous les segments informatiques, le plus élevé étant celui des logiciels, qui devrait inclure des initiatives telles que la migration des services vers l’infonuagique, la modernisation des applications et le renforcement de la sécurité du réseau.

En revanche, les dépenses pour leurs utilisateurs finaux seront limitées, car les gouvernements envisageront de prolonger la durée de vie des appareils acquis au début de la pandémie.

La stratégie XT se concentrera également sur l’amélioration des compétences numériques et de la littératie de la main-d’œuvre en fournissant des mises à niveau technologiques conçues pour réduire les frictions et les efforts pour le personnel du secteur public.

« Parallèlement, les directeurs des technologies de l’information (DSI) devront relever des défis tels que la variation des attentes des parties prenantes et l’élaboration de plans d’action en conséquence «, a déclaré Apeksha Kaushik, analyste principal chez Gartner. « Les DSI des gouvernements devront répondre aux préoccupations de transformation numérique avec des objectifs de mission. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les dirigeants du secteur public pour assurer une compréhension commune de la vision, de la feuille de route et des liens avec les priorités essentielles de la mission.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.