Les défis du marché de la réalité étendue indépendante

Renaud Larue Langlois - 27/05/2022

Québec/Canada XR, publiait récemment une étude intitulée « Façonner un marché pour la XR indépendante » qui interroge des acteurs clés du monde entier issus de la production, de la distribution et de la curation d’expériences de réalité étendue (XR) indépendante. Son objectif était de poser un regard unique sur l’état actuel de l’écosystème XR.

Québec/Canada XR se présente comme une cellule de réflexion qui soutient la XR d’auteur indépendante et établit des connexions entre les institutions et acteurs incontournables du secteur, ainsi qu’avec les milieux de l’éducation, du journalisme, des musées et des arts en général. Créée par plusieurs organismes québécois, elle propose plusieurs événements tout au long de l’année, ainsi que des outils de veille et des articles de fond sur le secteur de la XR

Le groupe a mené en 2021 une série d’études quantitatives de marché, d’entretiens et de sondages auprès d’une grande variété de professionnels de la XR. L’étude s’appuie sur des résultats tant quantitatifs que qualitatifs qui permettent de dresser un portrait stratégique des orientations actuelles et futures de la XR indépendante. Elle permet également d’apprécier les modèles commerciaux émergents, les défis de distribution auxquels l’industrie est confrontée tout en nous informant sur les opportunités et sur l’avenir des productions de la XR indépendante.

Parmi les constats de cette étude, un certain nombre de conclusions ont pu être tirées :

Le marché de la XR demeure largement inexploré. De nombreux acteurs hésitent encore à parler de «marché».

Malgré les nombreux défis de distribution de la XR indépendante, celle-ci présente un grand potentiel pour créer des contenus originaux et pour trouver son public à l’aide de moyens innovants et inspirants.

La création voire la standardisation de normes pourrait contribuer à « démocratiser l’imaginaire » au sujet de la nature et de l’avenir de la XR.

Les acteurs de la XR devraient explorer de nouvelles possibilités de distribution telles que les musées, les planétariums, les salles de concert et les plateformes Web.

Le financement et le soutien de ce marché émergent sont nécessaires pour assurer sa durabilité. Les bailleurs de fonds publics et privés doivent acquérir une meilleure compréhension de l’écosystème de la XR qui évolue rapidement, et faire preuve de flexibilité pour mieux arrimer leurs structures de soutien aux réalités de la XR indépendante.

