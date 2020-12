Les 8 tendances techno de 2021 selon Amazon

Marie Pâris - 22/12/2020

Lors de l’événement d’Amazon Web Services re:Invent, qui s’est tenu ce mois-ci, le vice-président de l’entreprise, Werner Vogel, a dévoilé huit prévisions sur la technologie en 2021 :

Le nuage sera partout. Le nuage est accessible des régions les plus rurales jusqu’aux orbites terrestres, et il permet d’améliorer les performances des navires, des avions, des voitures et des maisons. La progression vers l’informatique en périphérie va accélérer cette tendance.

L’Internet de l’apprentissage automatique. Avec les progrès des logiciels et du silicium et l’informatique en périphérie, les entreprises et les gouvernements adopteront davantage des modèles d’apprentissage automatique.

Les images, la vidéo et l’audio parleront plus que les mots. L’utilisation de l’audio, de la vidéo et des images continuera à remplacer le texte dans tous les domaines, des plateformes sociales aux opérations commerciales, et les technologies du nuage joueront un rôle important pour répondre à cette demande.

La technologie transformera nos mondes physique et numérique. Grâce à l’analyse avancée des données, nous commencerons à comprendre comment mieux concevoir nos villes pour être distants les uns des autres socialement, sans pour autant se sentir loin.

L’apprentissage à distance a sa place dans l’éducation. Donner la possibilité de suivre des cours à distance à tout moment signifie que les enfants peuvent rester à la maison lorsqu’ils sont malades tout en poursuivant leurs études, et sans pour autant prendre de retard.

Les petites entreprises vont se tourner vers le nuage. Les petites entreprises commenceront à utiliser la technologie de pointe du nuage. Pour répondre aux besoins de ces entreprises, les technologies et fournisseurs de services de haut niveau vont exploser.

L’informatique quantique est en plein essor. Au cours de la prochaine décennie, on verra l’informatique quantique transformer des domaines tels que le génie chimique, la science des matériaux, la découverte de médicaments, l’optimisation des portefeuilles financiers, etc.

Franchir une autre frontière. La possibilité d’accéder et de traiter les données satellitaires aide les chercheurs à suivre la fonte glaciaire, les agences maritimes à protéger les réserves marines… Et certaines des plus grandes avancées des technologies infonuagiques concerneront l’espace.

Tags: 2021