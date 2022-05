L’erreur humaine principale cause de violation de données

Les rançongiciels ont poursuivi leur tendance à la hausse, représentant 25 % des violations, soit une augmentation de près de 13 % par rapport à 2022. C’est une augmentation aussi importante que les cinq dernières années combinées, indique le rapport. « On doit garder en tête qu’aussi répandu et dévastateur soit-il, le rançongiciel est, à la base, une façon de monétiser l’accès à une organisation. » Empêcher le vol d’informations d’identification, empêcher les employés de tomber dans le piège du hameçonnage, empêcher les attaquants d’exploiter les vulnérabilités et bloquer les botnets sont les meilleurs moyens de contrecarrer les rançongiciels.

Les intrusions dans les systèmes ont été la principale cause de 1 638 violations avec divulgation de données confirmée au Canada et aux États-Unis. Cela a été suivi par l’ingénierie sociale et les attaques d’applications Web de base. Et à l’échelle mondiale, 62 % des incidents d’intrusion dans les systèmes provenaient des partenaires d’une organisation.