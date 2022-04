Des partenariats pour l’entreprise québécoise Milesopedia

Renaud Larue Langlois - 19/04/2022

Milesopedia, une plateforme de comparaison de cartes de crédit comptant plus de 500 000 utilisateurs mensuels, a conclu une série de partenariats avec des joueurs du secteur des outils en ligne de gestion des finances personnelles.

Parmi eux : EducFinance.ca, FrançoisCharron.com et MonFric.ca. D’autres partenariats seront annoncés prochainement. L’entreprise vient par ailleurs de publier son classement des meilleures cartes de crédit au Canada en 2022 dans le cadre d’un partenariat avec le magazine Protégez-vous.

Milesopedia est une entreprise montréalaise ayant pour mission d’accompagner les Québécois à faire les meilleurs choix selon leurs besoins financiers.

L’entreprise annonce également la nomination de Marie-Claude Ravary au poste de directrice, Relations clients et conformité, et d’Étienne Werbinski au poste de gestionnaire de campagne numérique et d’analyse de données.

Plusieurs produits à découvrir

Le premier objectif de Milesopedia est d’offrir des astuces pour voyager gratuitement et économiser, principalement grâce aux points de récompense accumulés avec les cartes de crédit. Elle offre gratuitement des tutoriels, des guides de classement des meilleures cartes de crédit et présente des actualités sur les programmes de fidélité, des avis et des reportages photos. Le site compte plusieurs dizaines de milliers de membres.

Avec plus de 2000 articles publiés à ce jour, Milesopedia se présente comme le média de référence sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada depuis 2015. Son fondateur, Jean-Maximilien Voisine, est maintenant épaulé par une équipe de 12 employés. Milesopedia connaît une croissance constante grâce, entre autres, à l’engagement de sa communauté Facebook.

