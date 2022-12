L’enquête de l’UE sur la vente de VMware déterminante pour la poursuite de la transaction

L’impact d’une enquête à grande échelle menée par les régulateurs de l’Union européenne (UE) sur l’achat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars plus tôt cette année dépendra du cadre de l’enquête, qui en dira beaucoup sur ce que pensent les régulateurs, a déclaré John Annand, un directeur de l’équipe infrastructure chez Info-Tech Research.

Ce cadre, selon un rapport de Reuters, pourrait être annoncé dès cette semaine, à la suite d’une première série de réunions connues sous le nom de « état des lieux » entre les régulateurs de l’UE et les responsables de Broadcom.

Selon Reuters, les responsables de l’UE font généralement part de leurs préoccupations lors de ces réunions, et si les entreprises ne parviennent pas à les convaincre des mérites de leurs rachats, ils lancent alors une enquête approfondie de quatre mois une fois leur examen préliminaire de l’accord terminé.

Annand a déclaré qu’il existe une multitude de problèmes associés à la vente, le principal étant « l’incertitude continue » et son impact sur les ventes de produits VMware.

« Incroyable pour une entreprise de logiciels d’avoir des chaînes d’approvisionnement perturbées. Cependant, depuis l’annonce de l’acquisition, VMware a dû faire preuve de prudence pour ne pas être perçue comme générant trop de revenus au cours d’un exercice alors que, parallèlement, les entreprises clientes réclamaient de signer et de payer des contrats à plus long terme. en prévision de la hausse des prix attendue de Broadcom. »

Il a ajouté que cela a retardé l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux produits annoncés lors de VMware Explore il y a quatre mois. « Malgré les conseils de Rangarajan Raghuram (PDG de VMware) à l’époque pour que les “clients n’aient pas à attendre”, l’incertitude sur le modèle de coût à long terme (perçu ou non) pour les produits VMware pousse les responsables informatiques des entreprises à faire exactement cela. »

Quant à l’enquête de l’UE, il a déclaré : « À première vue, une société de matériel informatique achetant une société de logiciels sans plusieurs produits qui se chevauchent ou sans clients directs devrait être acceptable. »

« Peut-être y a-t-il un argument selon lequel Broadcom pourrait essayer de tirer parti de sa domination dans la création d’ASIC réseau, combinés au logiciel NSX de VMware, pour évincer d’autres acteurs réseau, mais cela semble encore assez mince. Si vous définissez un comportement anticoncurrentiel comme une grande entreprise vendant des widgets qui achète une petite entreprise vendant des widgets, Broadcom et VMware ne sont peut-être pas une grande préoccupation. »

Cependant, a déclaré Annand, il y a eu beaucoup plus de discussions, en particulier chez les régulateurs européens qui se concentrent sur le côté « protection du consommateur » de la théorie anti-trust.

« Sous cette question plus générale, “la fusion entre Broadcom et VMware va-t-elle être meilleure ou pire pour le consommateur ?”, il y a beaucoup plus de place pour la discussion et une éventuelle intervention réglementaire. »

« En fin de compte, nous ne le saurons pas tant que la CMA (Competition Marketing Authority) britannique ou les régulateurs de l’UE n’auront pas publié les conditions de tout examen potentiel. Mais, à court terme, Broadcom continue de profiter de fortes commandes de semi-conducteurs pour un marché affamé d’équipements de réseau, et les clients de VMware continuent de planifier des scénarios et d’envisager les coûts de basculement vers des plates-formes d’infrastructure alternatives. »

Pendant ce temps, en termes de hausse des prix, Hok Tan, président et chef de la direction de Broadcom, a catégoriquement nié que cela se produirait dans un article de blog publié le 30 novembre.

« J’ai continué à voir des questions dans les articles de presse pour savoir si nous avons l’intention d’augmenter les prix des produits VMware », a-t-il écrit. « La réponse est simple : Non. »

« Alors que les charges de travail continuent de croître rapidement dans les environnements et que les options multi-nuage se développent, une combinaison de Broadcom et VMware se concentrera sur l’offre aux clients d’un plus grand choix et d’une plus grande flexibilité quant à l’endroit et à la manière dont ils exécutent leurs opérations critiques. Nous allons investir dans les produits VMware et innover pour créer la prochaine génération de technologie qui résoudra les défis informatiques les plus complexes des clients. »

Dans un article publié lundi, The Register a cité Hok Tan disant que Broadcom est « toujours convaincue que cette transaction sera conclue et achevée au cours de notre exercice 2023 », qui a débuté en novembre de cette année.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.