L’embauche de personnel technique poursuit son rythme soutenu, selon CompTIA

Un rapport publié cette semaine par la Computing Technology Industry Association (CompTIA), une association sans but lucratif liée à l’industrie et la main-d’œuvre des technologies de l’information (TI), révèle que la trajectoire montante de l’emploi lié à la technologie au Canada devrait se poursuivre en 2022, après une année où les employeurs ont embauché plus de 100 000 travailleurs du secteur de la technologie.

Le rapport, intitulé State of the Tech Workforce Canada (État de la main-d’œuvre en technologie au Canada), nous apprend que le nombre d’emplois nets dans le secteur des technologies au Canada avait atteint quelque 1 235 692 travailleurs à la fin de 2021, une augmentation de près de 9 % par rapport à l’année précédente. En outre, il prévoit une croissance de 1,5 % cette année, ce qui représente plus de 19 000 nouveaux emplois nets.

« La reprise impressionnante de l’emploi montre clairement à quel point la technologie est essentielle pour toutes les entreprises et toutes les industries », a déclaré Gordon Pelosse, vice-président principal, Engagement des employeurs chez CompTIA dans un communiqué. « Les entreprises ont repris leurs activités de dotation et agrandi leurs équipes technologiques à mesure que la conjoncture s’améliorait, ajoutant des talents dans des domaines cruciaux comme la cybersécurité, les données, les services et le soutien technologique. »

Bien qu’on retrouve des emplois technologiques partout au Canada, on dénote que la communauté technologique canadienne est concentrée dans les régions métropolitaines, notamment à Toronto qui héberge la plus forte concentration d’emplois dans le secteur de la technologie au pays, 10 % des emplois se trouvant dans ce domaine. Suivent Montréal (8,3 %), Vancouver (7,8 %) et Calgary (6,4 %), qui ont toutes des concentrations plus élevées que le point de référence national (6,3 %).

Par ailleurs, trois marchés métropolitains dominent les prévisions d’embauche dans le secteur des technologies pour 2022 selon CompTIA. Ainsi, 5756 nouveaux emplois nets seront créés à Toronto cette année, 3621 à Vancouver et 2705 à Montréal. Edmonton et Calgary anticipent un bilan un peu plus modeste.

Les offres affichées par les employeurs ont également rebondi en 2021. En effet, plusieurs entreprises ont repris leurs activités d’embauche portées par le redressement de l’économie canadienne. En 2021, les offres d’emploi dans le domaine de la technologie ont fait un bond de 54 552 par rapport à 2020, une progression de 59 %. En comparaison, les offres d’emploi pour l’ensemble des professions ont augmenté de 50 %.

« Les possibilités d’emploi dans le domaine de la technologie sont nombreuses à tous les niveaux de carrière, à la fois pour des postes avancés pour ceux et celles qui ont de l’expérience à leur actif et pour les postes de premier échelon qui offrent de bons salaires et des possibilités d’avancement », conclut M. Pelosse.