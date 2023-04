Léger révèle la liste des entreprises les plus admirées au Québec 

Léger, une entreprise de marketing bien connue des Québécois pour ses sondages d’opinion, vient de publier la 26e édition de son étude annuelle Réputation. Elle dévoile la liste des entreprises les plus admirées des Canadiens et des Québécois en 2023.

L’étude est le fruit d’un sondage auprès de plus de 38 000 Canadiens, recueillant leur point de vue sur près de 300 entreprises, dans 30 secteurs d’activités différents. Au Québec, Léger a réalisé 17 257 entrevues afin d’explorer le point de vue québécois sur 377 entreprises dans 35 secteurs d’activités différents.

Plusieurs entreprises du secteur des technologies figurent sur la liste tant canadienne que québécoise. Ainsi, tant au Québec qu’au Canada, c’est Google qui occupe la tête de liste, 91 % des Québécois ayant une opinion favorable du géant américain de la technologie.

Dans le secteur de la technologie, Sony (4e), YouTube (7e), Microsoft (8e) et Samsung (10e) figurent également au Top 10 du palmarès québécois.

Dans le secteur des télécommunications, Vidéotron, avec sa 84e position, se trouve en tête de peloton de son secteur pour la dix-septième fois depuis 2006, devançant Telus (en 126e position), Cogeco, (227e), Rogers (248e) et Bell (374e).

« Cet honneur amplement mérité résulte de l’engagement exceptionnel de nos équipes pour qui l’expérience client est une véritable passion », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Vidéotron. « Vidéotron se démarque de ses concurrents année après année par un service d’exception jumelé à une offre de produits et de services innovants de grande qualité. Il s’agit d’ailleurs d’une mission que nous allons poursuivre fièrement à travers le Canada, notamment avec la récente acquisition de Freedom Mobile. En plus de la nécessité d’avoir des prix intéressants pour les services de télécommunication, il faut aussi avoir du respect envers ses clients et savoir bien les servir. On se comprend. »