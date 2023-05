Leaseweb lance ses services VMware vSphere et HCI au Canada

Leaseweb, un fournisseur de services infonuagiques et d’infrastructure-service (IaaS), annonçait il y a quelques jours le lancement de ses solutions Leaseweb VMware vSphere et HCI au Canada.

Il s’agit, comme le précise la société, de solutions qui aideront les entreprises à migrer leurs applications critiques vers une plateforme sécurisée et hautement redondante, avec des données résidant au Canada. C’est la dernière d’une série d’offres infonuagiques que Leaseweb Canada déploie cette année.

Les services de Leaseweb incluent les nuages public et privé, les serveurs dédiés, la colocation le réseau de diffusion de contenu et les services de cybersécurité. Elle compte plus de 80 000 serveurs et fournit des infrastructures pour les sites Web critiques, les applications Internet, les serveurs de messagerie, les services de sécurité et de stockage depuis 1997. La société exploite 25 centres de données situés en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.

Leaseweb VMware vSphere est une infrastructure à locataire unique permettant aux entreprises de déployer des environnements de virtualisation de toute taille dans leur infrastructure dédiée sans investissements à long terme. La solution est hébergée dans les centres de données de Leaseweb au Canada et elle offre aux clients la flexibilité de créer un environnement adapté à leurs besoins, en utilisant les avantages de la virtualisation.

« Alors que de plus en plus d’organisations adoptent une stratégie axée sur le cloud, notre mission est de faciliter la transition vers le cloud avec une plateforme qui répondra à leurs besoins commerciaux et spécifiques à la charge de travail », a déclaré Roger Brulotte, PDG de Leaseweb Canada. « Nous sommes ravis d’étendre notre offre VMware vSphere et HCI au Canada pour aider les clients à déplacer rapidement et en toute sécurité des applications critiques d’environnements sur site ou d’autres environnements hébergés vers une infrastructure à locataire unique, ce qui permet à leurs équipes internes de se concentrer sur la gestion et la croissance leurs affaires. »

Parmi les avantages des solutions de Leaseweb, les clients peuvent facilement ajouter et supprimer de la capacité de calcul et du stockage, ainsi que des pares-feux matériels et des équilibreurs de charge dédiés, sans compromettre les performances à mesure que leurs besoins évoluent au fil du temps, explique la société.