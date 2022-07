Le vent dans les voiles pour CGI

La montréalaise CGI, une importante firme de services-conseils en technologies de l’information (TI) fondée en 1976, annonce aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre. La société rapporte donc des profits de plus de 364 M$ durant la période. Cela constitue une hausse de 7,6 % (25,8 M$) par rapport à la même période l’an dernier.

Le bénéfice par action diluée s’établit ainsi à 1,51 $ contre 1,36 $ l’année précédente. Pour ce trimestre se terminant le 30 juin, les revenus de l’entreprise s’élèvent à 3,76 milliards de dollars, en hausse de 7,9 % comparativement au même trimestre l’an dernier.

Les effectifs de GCI ont par ailleurs connu une croissance de quelque 10 500 employés et se chiffrent maintenant à 88 500 à l’échelle mondiale. La valeur de ses nouveaux contrats se chiffre à 3,41 milliards de dollars, ce qui équivaut à un ratio nouveau contrats/facturation de 104,7 % d’une année à l’autre.

Finalement, la valeur du carnet de commandes de CGI au 30 juin dernier s’élevait à 23,4 milliards de dollars, ce qui représente 1,8 fois ses revenus annuels.

Par ailleurs, la firme annonce aussi aujourd’hui avoir signé une entente stratégique avec la société financière IGM pour offrir la prochaine génération de plateformes d’agences de transfert de fonds commun de placement au Canada.

Ce partenariat entre IGM et CGI permettra de combiner en une seule plateforme moderne deux solutions populaires de tenue de registres en fonds communs de placement, indique CGI dans un communiqué. Dans le cadre de ce partenariat, CGI verra à la modernisation générale des plateformes, qui sont des solutions de propriété intellectuelle de son portefeuille. Elle soutiendra également les activités courantes d’IGM ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle plateforme en mode logiciel service (SaaS).

En outre, CGI présente également aujourd’hui CGI Sense360, une plateforme d’analyse intelligente en nuage, qui procure aux intervenants d’urgence une connaissance de la situation globale et exacte en cas de catastrophe. Grâce à des sources de données complètes et à la réalité augmentée, la plateforme crée un aperçu visuel de la situation qui permet une organisation plus efficace et des opérations de sauvetage plus rapides.