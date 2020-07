Le temps passé sur Internet en forte hausse au Canada

Marie Pâris - 30/07/2020

La Canadian Internet Registration Authority (CIRA) a récemment publié un rapport sur l’utilisation que les Canadiens font d’Internet, qui dévoile notamment de nouvelles tendances reliées au télétravail.

Les Canadiens passent de plus en plus de temps devant leurs ordinateurs – 15 % d’entre eux sont d’ailleurs en ligne plus de huit heures par jour.

Neuf Canadiens sur 10 ont désormais accès au haut débit, avec un taux de satisfaction de 81 %. La vitesse médiane de téléchargement a d’ailleurs augmenté en 2020, passant à 22.58 Mbps en zone urbaine et 8.16 Mbps en zone rurale.

Pour se tenir au courant de l’actualité, 54 % des Canadiens visitent des médias en ligne. Près de la moitié des répondants cherchent également des informations sur Google, tandis que 36 % s’informent sur Facebook.

Si 7 Canadiens sur 10 ont un compte Facebook, 41 % d’entre eux considèrent la plateforme comme le pire réseau social, 38 % indiquant qu’il créé une trop forte dépendance.

L’inquiétude autour de la cybersécurité est en baisse, malgré les nombreuses tentatives de hameçonnage survenues depuis le début de la crise de la COVID-19. Près de 27 % des Canadiens ont été victimes d’une cyberattaque cette année. Les trois quarts des répondants indiquent craindre des attaques sur le Web, contre 80 % en 2019.

Enfin, 7 Canadiens sur 10 affirment qu’ils n’achèteraient pas un bien immobilier sans accès à l’Internet à haute vitesse. Cependant, une majorité d’entre eux ne seraient pas contre l’idée de prendre des vacances dans un endroit sans accès à Internet, avec comme première motivation celle de reconnecter avec leurs proches.

Environ 18 % des répondants indiquent quant à eux ne pas vouloir se déconnecter pendant les vacances.

Tags: Canada