Le SD-WAN plus essentiel que jamais

- 14/06/2020

Par Avi Posesorsky, directeur régional des ventes chez Fortinet

Maintenant que le choc initial de la transition vers le travail à distance est passé, un vent d’optimisme souffle au Canada. Alors que l’on commence à tenter de relancer l’économie, les organisations s’interrogent sur le nouveau modèle d’affaires à adopter une fois que l’isolement sera derrière nous.

Les équipes informatiques ayant enfin le temps de souffler, elles peuvent désormais se pencher sur les leçons à tirer des dernières semaines et sur leur effet à long terme sur nos stratégies d’affaires.

Mais plus que tout, à l’issue de la pandémie de COVID-19, les organisations auront besoin d’une infrastructure décentralisée sécurisée pour faciliter – voire accélérer – leur transformation numérique.

Cependant, elles doivent d’abord s’assurer d’être à même de gérer le haut taux de télétravail actuel pour une période prolongée, et de pouvoir s’adapter rapidement advenant une seconde crise ou une autre perturbation des activités.

Une solution de SD-WAN peut vous aider à accomplir tout cela et bien plus.

Optimisation du télétravail

Les solutions de SD-WAN sont de plus en plus considérées comme la meilleure façon de connecter plusieurs bureaux efficacement et en toute sécurité : elles peuvent régler plusieurs problèmes liés au télétravail en un tour de main, surtout en ce qui concerne les utilisateurs chevronnés, comme les techniciens informatiques qui travaillent à distance et les cadres qui ont besoin d’un accès sécurisé à toutes sortes de ressources réseau (états financiers, renseignements sur les clients et autres données confidentielles).

Avec une architecture SD-WAN, plusieurs types de connexions en WAN (réseau étendu) sont possibles : commutation multiprotocole par étiquette, connexion à large bande, connexion par technologie LTE, etc. Ainsi, les équipes informatiques peuvent plus facilement équilibrer la charge réseau du télétravail et assurer la redondance en cas de problème avec une liaison WAN.

Opération productivité

Le besoin d’applications indispensables aux conférences audio et vidéo et au partage d’écran était déjà croissant avant l’apparition de la COVID-19, et il n’a fait qu’augmenter avec la transition soudaine et massive vers le télétravail. Les solutions de SD-WAN permettent aux équipes informatiques de surveiller ces applications primordiales en temps réel, assurant ainsi le maintien en état des fonctionnalités essentielles aux activités d’une entreprise.

Armés d’une telle architecture, les administrateurs sont à même de définir rapidement des politiques d’entreprise soutenues par des contrats de niveau de service précis pour échapper aux latences réseau et aux pertes de paquets qui affectent la qualité des connexions.

Les solutions de SD-WAN choisissent automatiquement la meilleure liaison WAN disponible afin d’offrir aux employés une expérience utilisateur sans anicroche.

Adoption sécurisée du nuage informatique

Dans la reprise des transformations numériques, le nuage (cloud) ne donne pas sa place. Le problème, c’est que les multiples applications infonuagiques ne sont pas toutes bien sécurisées. Heureusement, certaines architectures SD-WAN conçues pour les nuages (clouds) peuvent non seulement garantir la meilleure liaison WAN possible à toutes les applications, mais aussi améliorer automatiquement la sécurité des organisations. Des services fonctionnels et accessibles à la fine pointe de la sécurité : que demander de plus?

Alors que les équipes informatiques se tournent vers l’avenir, celles qui n’ont jamais essayé de solution de SD-WAN devraient sérieusement songer à ce que peut leur apporter une bonne architecture sur les plans de l’efficacité, de la productivité et de la protection contre les crises.

Découvrez l’outil de réseau orienté sécurité Secure SD-WAN de Fortinet ainsi que des solutions de télétravail à grande échelle intégrées et automatisées qui facilitent la continuité des activités.

