Le rapport de Cisco sur le piratage de l’AMF appuie une présentation de la conférence Black Hat

Les professionnels de la sécurité de l’information devraient aider les petites entreprises et les organismes à but non lucratif à accroître leur maturité en matière de cybersécurité pour renforcer la sécurité globale des entreprises et des infrastructures critiques, ont déclaré les dirigeants de Cisco System aux participants à la conférence RSA de cette année à San Francisco.