Le Québec bien représenté au prix Technologie Fast 50 de Deloitte

Les entreprises québécoises font bonne figure aux prix Technologie Fast 50 de Deloitte, un palmarès des 50 sociétés canadiennes du domaine des technologies ayant connu la plus forte croissance au cours des trois dernières années. Cinq d’entre elles occupent une place au sein de ce prestigieux classement.

Outre le palmarès Technologie Fast 50, 3 autres catégories – Enterprises Fast 15, un palmarès des sociétés proposant des solutions technologiques d’entreprise ayant connu un forte croissance; Technologie Propre, destiné aux entreprises innovantes offrant des processus, produits et services ayant un faible impact environnemental et la liste Sociétés prometteuses, un palmarès des entreprises les plus prometteuses en termes de croissance – ont permis aux entreprises d’ici de s’illustrer.

C’est la torontoise Nobul, une plateforme qui met en relation les vendeurs et acheteurs de propriétés avec des agents d’immeubles, qui se retrouve en tête de liste affichant une croissance sur trois ans de 72 944 %. Elle est aussi la première société à passer de la liste Sociétés Prometteuses au sommet du Fast 50 en seulement un an.

Au Québec, cinq entreprises de Montréal figurent au palmarès. En cinquième position, Mistplay, une entreprise du domaine des jeux sur appareil mobile affiche une croissance de 5247 %. On retrouve aussi Dialogue Health Technologies en dix-septième position avec une croissance de 1596 %, Vention en vingt-cinquième place avec une croissance de 964 %, Wavo au vingt-septième rang avec une croissance de 849 %. AlayaCare occupe la trente-septième place et affiche une croissance de 740 % sur trois ans.

C’est cependant dans la catégorie Enterprises Fast 15 que le Québec s’illustre le plus avec six lauréats parmi les quinze. En première position, la montréalaise Hopper, une plateforme de voyage mobile avant tout, a connu une croissance sur quatre ans de 850 %. Les autres entreprises québécoises de cette liste sont également montréalaises. Il s’agit de VOSKER au quatrième rang avec une croissance de 560 %, Valsof Corporation au sixième rang (453 %), Talent.com en neuvième (358 %), eStruxture Data Centers au onzième rang (301 %) et Lightspeed Commerce en douzième position (300 %).

La catégorie Clean Technologie Propre reconnait la croissance de trois entreprises du québécoise. La montréalaise Sollum Technologies y figure en seconde place avec une croissance de 6730 %. De Montréal également, Pyrogenesis occupe la septième position et affiche un taux de croissance de 518 %. Elle est suivie en huitième position par Previan, une entreprise de Québec ayant connu une croissance de 428 %.

Une seule entreprise québécoise se retrouve parmi les Sociétés Prometteuses, il s’agit de UgoWork de la ville de Québec, qui a connu une croissance de 336 % et qui est au treizième rang du palmarès

La liste complète des lauréats est disponible sur le site du programme Fast 50 de Deloitte.