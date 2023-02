Le partenariat entre CGI et la Banque Laurentienne prolongé

La firme montréalaise CGI annonce aujourd’hui une prolongation de cinq ans de son contrat avec la Banque Laurentienne du Canada. Dans le cadre de cette nouvelle entente, CGI aidera la Banque à gérer son processus de transformation numérique et à offrir une expérience améliorée et simplifiée à ses clients internes et externes.

« CGI a un partenariat privilégié avec la Banque Laurentienne depuis plus de 20 ans », affirme Michael Godin, vice-président principal, Grand Montréal chez CGI. « Cette entente permettra à la Banque de profiter de notre expertise sectorielle et de nos services de gestion des applications essentielles grâce auxquels elle renforcera son efficacité opérationnelle et rehaussera son expérience client. »

En outre, les deux organisations contribueront, pendant la durée de l’entente, à un fonds de co-innovation conçu pour aider la Banque à tirer parti des services technologiques et d’affaires de CGI, afin d’offrir une expérience utilisateur améliorée.

« Notre nouvelle entente avec CGI nous permettra d’adopter une approche plus flexible pour la maintenance de nos systèmes essentiels et la gestion de nos ressources », a pour sa part déclaré Beel Yaqub, vice-président exécutif et chef de la direction informatique de la Banque Laurentienne. « Nous avons hâte de collaborer avec CGI à l’intégration de futures innovations dans notre écosystème et à l’amélioration de l’expérience numérique de nos clients. »

Fondée en 1976, CGI compte aujourd’hui 90 000 conseillers et professionnels partout dans le monde. La firme offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. Au cours de l’exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards de dollars.