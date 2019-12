Le nouvel assistant Google disponible au Canada

Catherine Morin - 16/12/2019

Google a annoncé jeudi que la nouvelle génération de son assistant vocal était désormais disponible au Canada.



Présentée pour la première fois lors de la conférence Google I/O 2019 en mai, cette nouvelle version diminue considérablement le délai de réponse aux requêtes.

Selon le site Android Central, Google a réussi à effectuer ces mises à jour en condensant les algorithmes de l’assistant, passant de plus de 100 Go à seulement 500 Mo. De cette façon, l’application peut s’exécuter localement sur le téléphone de l’utilisateur plutôt que dans le nuage, ce qui la rend jusqu’à 10 fois plus rapide qu’avant.

Cette nouvelle génération était, jusqu’à présent, offerte exclusivement aux États-Unis.Google élargit maintenant sa disponibilité avec un déploiement au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande et à Singapour.

Toutefois, le programme fonctionne seulement en anglais et n’est pris en charge que par les téléphones Pixel 4 ou 4 XL pour l’instant. Les propriétaires de ces appareils pourront cependant intégrer cette version de l’assistant dans d’autres applications Google, telles que Gmail, Calendar, Maps, YouTube et Photos.

Cette nouvelle génération propose aussi des capacité d’analyse de la parole et de traduction améliorées. Elle offre notamment un « Mode interprète » qui peut traduire une conversation entière en temps réel. Autrement dit, cette fonctionnalité interprète non seulement les paroles de l’utilisateur, mais aussi celles de son interlocuteur pour permettre une discussion fluide.

Au fil du dialogue, l’intelligence artificielle de l’assistant suggère même des angles d’attaque pour enrichir la conversation.

Google n’a pas encore précisé si cette version mise à jour de l’assistant sera déployée dans davantage de pays et en d’autres langues par défaut.

