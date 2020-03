Le Mate 30 Pro d’Huawei sera finalement offert au Canada

Catherine Morin - 10/03/2020

Le Mate 30 Pro d’Huawei arrivera enfin au Canada en mai, a confirmé le fabricant chinois en entrevue avec IT World Canada.

Huawei avait lancé l’appareil en Europe en septembre dernier, sans préciser quand il entrerait sur le marché canadien.

Présenté en tant que téléphone intelligent haut de gamme, le Mate 30 Pro intègre un processeur HiSilicon Kirin 990, 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage derrière un écran OLED de 6,53 pouces.

L’écran s’étend sur les côtés de l’appareil. Ce design, que l’entreprise appelle « affichage en cascade », ne laisse pas de place pour un bouton de contrôle du volume.

Les utilisateurs doivent appuyer deux fois sur l’écran pour accéder à cette fonction.

Le module de caméra du Mate 30 Pro propose des améliorations majeures par rapport aux téléphones de la dernière génération.

Il possède un appareil photo grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur de temps de vol (ToF).

La caméra principale peut enregistrer à une vitesse de 7680 images par seconde (ips) pendant une fraction de seconde.

Comme Huawei ne peut toujours pas faire affaire avec Google en raison de l’embargo américain, le Mate 30 Pro arrivera sur le marché canadien sans applications Google ni accès au Play Store.

Cela signifie qu’en plus des services comme Gmail, YouTube et Google Maps, plusieurs applications tierces téléchargeables à partir du Play Store, comme Snapchat, Micrososft Teams, Uber et Waze, demeurent pour l’instant incompatibles avec l’appareil.

Le Mate 30 Pro prend plutôt en charge la boutique d’applications AppGallery, conçue par Huawei pour remplacer le Play Store.

Lancée pour la première fois le 24 février, la version canadienne d’AppGallery fonctionne encore en version bêta, mais Huawei a déclaré à IT World Canada qu’elle comptait déjà plus de 19 000 applications.

Le géant chinois a aussi précisé que le service gagnait environ 5000 nouvelles applications par mois.

En comparaison, le Play Store offre actuellement 2,9 millions d’applications.

Le système d’exploitation EMUI 10 du Mate 30 Pro se base toujours sur Android 10. Bien qu’Android soit un produit de Google, Huawei peut encore avoir recours à sa version au code source ouvert, qui ne tombe pas sous l’embargo américain.

Huawei a décidé de ne pas lancer un Mate 30 Pro compatible avec la technologie 5G au Canada, le gouvernement n’ayant pas encore autorisé l’entreprise chinoise à participer au déploiement du réseau 5G.

La date de sortie exacte et le prix canadien officiel de l’appareil restent pour l’instant inconnus.

