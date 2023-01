Le gouvernement du Canada lance la Stratégie quantique nationale

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, annonçait aujourd’hui la Stratégie quantique nationale, qui façonnera l’avenir des technologies quantiques au pays et contribuera à la création de milliers d’emplois. Assortie d’un investissement de 360 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021, la stratégie consolidera le leadership mondial du Canada en recherche quantique et favorisera la croissance des entreprises, le perfectionnement des technologies et le développement des talents au pays.

Le ministre Champagne était pour l’occasion accompagné de Raymond Laflamme, professeur au Département de physique et d’astronomie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’information quantique à l’Institut d’informatique quantique de l’Université de Waterloo, et de Stephanie Simmons, professeure agrégée au Département de physique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies quantiques au silicium à l’Université Simon Fraser, également fondatrice et chef de la direction quantique de Photonic Inc. Tous les deux co-présideront un nouveau conseil consultatif sur la quantique, qui formulera des conseils d’experts impartiaux sur la mise en œuvre de la Stratégie.

La Stratégie quantique nationale a été élaborée à la suite de consultations publiques exhaustives comprenant des tables rondes avec les parties intéressées et une enquête en ligne. Elle repose sur trois missions :

Matériel informatique et logiciels : Faire du Canada un chef de file mondial du développement, du déploiement et de l’utilisation soutenus de ces technologies;

Communications : Doter le Canada d’un réseau national de communications quantiques sécurisé et de capacités en matière de cryptographie post quantique;

Capteurs : Soutenir les concepteurs canadiens et les premiers utilisateurs de capteurs quantiques.

Des investissements dans trois piliers permettront d’accomplir ces missions :

Recherche : 141 M$ serviront à soutenir la recherche fondamentale et la recherche appliquée en vue de trouver de nouvelles solutions et de concevoir des innovations;

Talent : 45 M$ serviront à former au Canada des spécialistes du domaine quantique et à les maintenir en poste, et à attirer des experts d’ici et d’ailleurs, en vue de bâtir le secteur quantique;

Commercialisation : 169 M$ serviront à traduire la recherche en produits et en services commerciaux adaptables qui profiteront à la population canadienne, aux industries et au monde entier.

« Les technologies quantiques façonneront l’avenir, et le Canada se trouve déjà à l’avant-garde de ce domaine, montrant la voie à suivre. La Stratégie quantique nationale favorisera la résilience de l’économie en renforçant nos travaux de recherche, nos entreprises et notre bassin de talents, ce qui procurera au Canada un avantage concurrentiel pour des décennies à venir. J’ai hâte de collaborer avec les entreprises, les chercheurs et le milieu universitaire à l’essor de notre avenir quantique », a déclaré le ministre Champagne.

Selon une étude commandée par le Conseil national de recherches Canada en 2020, d’ici 2045, le secteur quantique du Canada deviendra, si l’on inclut toutes les retombées économiques, une industrie de 139 milliards de dollars offrant 209 200 emplois.

Pour plus de détails sur la stratégie, un site web a été mis en place par Innovation, Science et Développement économique Canada.