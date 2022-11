Le gouvernement du Canada investit plus de 4 M$ pour soutenir les véhicules électriques et les technologies propres

L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (Fed Dev Ontario) a annoncé hier un investissement de plus de 4 millions de dollars canadiens pour soutenir deux entreprises technologiques basées à Ottawa : BluWave-ai Inc. et Tehama Inc.

BluWave-ai est une entreprise de technologies propres qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises de services publics à ajouter des sources d’énergie renouvelables à leur réseau électrique. Elle a obtenu une contribution remboursable de 1,7 million de dollars canadiens visant à créer et à commercialiser des produits logiciels pour gérer les opérations d’un parc de véhicules électriques (VE) tout en réduisant la consommation d’énergie et les véhicules émetteurs de carbone.

Tehama propose des solutions de travail à distance infonuagiques de type « Desktop-as-a-Service » (DaaS) pour les PME et les grandes entreprises. Elle cherche à intégrer de nouvelles technologies et à étendre sa plateforme numérique sécurisée et a obtenu une contribution remboursable de 2,7 millions de dollars canadiens.

L’investissement combiné mobilise 12,6 millions de dollars canadiens en soutien du secteur privé à la région.

« L’annonce d’aujourd’hui aidera les technologies locales, tout en soutenant la création de plus de 85 emplois de haute qualité dans la région d’Ottawa ». a déclaré Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de Kanata–Carleton.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.