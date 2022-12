Le gouvernement du Canada investit dans MEDTEQ+ pour financer des technologies d’avant-garde

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 47 millions de dollars par l’entremise du Fonds stratégique pour l’innovation afin d’appuyer le réseau envisAGE de MEDTEQ+, un projet de 154 millions de dollars, mis en place en collaboration avec AGE-WELL, un réseau national qui développe des technologies et des services pour faciliter un vieillissement en bonne santé.

L’annonce a été faite par le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

« L’investissement annoncé aujourd’hui mènera à la création de nouvelles technologies canadiennes qui apporteront des avantages importants à nos aînés et à leurs proches. Ces technologies offriront aux personnes âgées les outils dont elles ont besoin pour veiller à leur santé et conserver leur autonomie et leur mode de vie. Grâce à cet investissement, MEDTEQ+ et AGE-WELL collaboreront pour unir les efforts de divers investisseurs, entreprises et experts dans le but de réduire le coût des soins de santé et de permettre aux Canadiens de continuer à habiter où ils sont le plus à l’aise : leur chez-soi », déclare le ministre Champagne dans un communiqué.

Cette contribution permettra de réunir des membres de l’industrie, des experts en santé et des investisseurs pour mettre en branle jusqu’à 100 projets visant à produire à plus grande échelle puis à commercialiser des technologies qui sont conçues par des petites et moyennes entreprises et qui sont prêtes à être lancées sur les marchés, tant au pays qu’à l’étranger.

MEDTEQ+ est un organisme sans but lucratif de Montréal établi en 2010 avec le mandat de favoriser le développement au Canada de technologies des soins de santé innovantes. Le réseau envisAGE vise à établir un écosystème national d’innovation afin d’étudier les questions liées au vieillissement et ainsi rehausser la compétitivité du Canada et d’appuyer les partenaires de l’industrie dans la commercialisation de nouvelles technologies destinées à soutenir les aînés et leurs aidants.