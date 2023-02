Le gouvernement du Canada investit 94 M$ pour l’accès Internet haute vitesse à Terre-Neuve-et-Labrador

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé aujourd’hui un investissement pouvant atteindre 94 millions de dollars canadiens pour fournir un accès Internet haute vitesse à 36 000 foyers et 350 communautés rurales, éloignées et autochtones de l’est de la province.

Bell et Xplore seront responsables de connecter ces foyers et communautés d’ici décembre 2025 et mars 2026, respectivement.

L’annonce d’aujourd’hui fait partie d’un accord historique existant entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, annoncé en février 2022, visant à investir jusqu’à 136 millions de dollars canadiens pour connecter tous les foyers ruraux, éloignés et autochtones restants de la province à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 146 millions de dollars canadiens dans des projets de connectivité à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Nous savons tous qu’Internet n’est plus un luxe de nos jours, c’est une nécessité. C’est pourquoi notre gouvernement fédéral a pris l’engagement historique de connecter 98 % des Terre-Neuviens et des Labradoriens à Internet haute vitesse d’ici 2026 et 100 % d’ici 2030 », a déclaré la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings.

Jusqu’à présent, 93,5 pour cent des foyers canadiens ont accès à Internet haute vitesse ou sont ciblés pour recevoir un accès grâce aux engagements des programmes existants.

Les résidents peuvent suivre les progrès du projet de services à large bande dans leurs collectivités, voir sa date d’achèvement prévue et plus encore sur https://ised-isde.canada.ca/site/rural/fr.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.