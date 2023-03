Le gouvernement canadien annonce un financement pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences numériques 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé cette semaine que plus de 20 organismes à but non lucratif dans les collectivités du Canada recevront un financement dans le cadre d’un investissement de 17,6 millions de dollars canadiens dans la deuxième phase du programme d’échange en matière de littératie numérique (PEMLN).

Ce financement est échelonné sur trois ans, à compter de 2022, pour aider 100 000 Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour participer à l’économie numérique.

Lancé en 2018, le PEMLN s’aligne sur le principe d’accès universel de la Charte numérique du gouvernement, qui fait partie d’un ensemble de programmes de compétences numériques offerts par le gouvernement du Canada qui visent à réduire la fracture numérique en aidant les Canadiens à accéder à la technologie numérique et à développer leurs compétences.

Cet investissement aidera les organisations à enseigner les compétences en littératie numérique à ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré le gouvernement.

Vingt-trois organisations recevront un financement. Parmi elles :

Fabrique Mobile : Cette entreprise québécoise affirme que sa mission est de « participer à l’émergence d’une culture d’innovation et de coopération par la création technologique », dans tout l’Outaouais, une région de l’ouest du Québec. Elle offre des opportunités telles que des formations sur les outils de fabrication numérique tels que les imprimantes 3D, et des ateliers pour les activités parascolaires et parascolaires.

SADC Shawinigan : Basée au Québec, la SADC Shawinigan se concentre sur l’offre d’un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins des PME et des organisations. Son objectif principal est d’accroître l’autonomie des entreprises et des organisations dans leur rôle de gestion et dans leur virage numérique.

Conseil de l’éducation de l’industrie de Saskatoon : Également connu sous le nom de SIEC, le conseil propose des ateliers ou des camps d’entraînement pour les élèves de la 10e à la 12e année dans divers domaines technologiques. Certains d’entre eux incluent la robotique, l’animation 3D et l’usinage.

Tech Manitoba : Cette entreprise est l’une des principales associations de l’industrie technologique du Manitoba, qui se consacre à faciliter les connexions et à développer le secteur technologique de la province. Elle vise à développer le secteur en mettant en relation des experts de l’industrie pour partager leurs compétences.

« Notre gouvernement sait que le Canada prospère lorsque personne n’est laissé pour compte », a déclaré le ministre Champagne. « Dans la réalité d’aujourd’hui, il est essentiel de comprendre la technologie numérique et de pouvoir utiliser Internet. C’est pourquoi nous nous engageons à faire en sorte que tous les Canadiens aient les compétences nécessaires pour accéder à l’information et aux opportunités en ligne. Grâce aux initiatives appuyées par le Programme d’échange en matière de littératie numérique, des milliers de Canadiens supplémentaires seront dotés des compétences nécessaires pour utiliser les ordinateurs, les appareils mobiles et Internet en toute sécurité. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.