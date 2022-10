Le fondateur de Mila nommé troisième scientifique le plus influent au monde

Le professeur Yoshua Bengio, directeur scientifique et fondateur de Mila, l’institut québecois d’intelligence artificielle (IA), figure au troisième rang de la liste des chercheurs les plus reconnus et influents, tous domaines confondus, publiée par l’université Stanford de Californie.

L’apport de ce chercheur qui est également professeur titulaire au département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal a été reconnu le 14 octobre dernier dans le cadre du dévoilement de la liste annuelle des scientifiques les plus influents au monde.

Cette liste est agrégée par le professeur John PA Ioannidis et son équipe à l’aide des données bibliométriques de la base de données Scopus. Elle est considérée par la communauté scientifique comme la référence en la matière. L’intelligence artificielle et l’analyse d’image sont en tête des sujets de recherche les plus populaires de cette liste, suivis par la physique appliquée et la médecine générale et interne.

Outre cette distinction, le professeur Bengio est co-lauréat du prix A.M. Turing en 2018 et il se classe au premier rang des informaticiens dans le monde en termes d’indice H des citations. Fellow de la Royal Society de Londres et de la Société Royale du Canada, il est aussi Chevalier de la Légion d’honneur de France et Officier de l’Ordre du Canada.

Fondé en 1993 au sein de l’Université de Montréal, Mila a pour vocation la recherche fondamentale, l’application des technologies en intelligence artificielle et la création de jeunes pousses, dont la moitié sont des entreprises étudiantes. Situé à Montréal dans le secteur Mile-Ex, il regroupe plusieurs chercheurs et institutions telles que l’Université de Montréal, l’Université McGill, HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Le centre abrite 350 chercheurs, des professeurs et des étudiants gradués voués à la recherche, plusieurs employés et plus d’une centaine de collaborateurs industriels.