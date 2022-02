Le détaillant numérique Goodee financé par BKR

Dominique Lemoine - 01/02/2022

BKR Capital est un fonds de capital de risque qui finance des entreprises technologiques qui appartiennent à des personnes des communautés noires.

Selon la Caisse de dépôt et placement du Québec, le financement de l’entreprise québécoise Goodee est le premier de BKR Capital dans une entreprise du Québec et BKR Capital, anciennement Black Innovation Capital, s’installe du même coup au Québec, à Montréal.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) affirme que Teralys Capital, Fondaction CSN, EDC, Westbridge, Vancity et Fondation Laidlaw ont rejoint les investisseurs institutionnels existants dans BKR, soit BDC Capital, RBC, Globalive et Telus Capital, grâce à une levée de fonds de 4,5 millions de dollars pour BKR.

Le fonds BKR Capital a été lancé en 2021 et il est utilisé pour investir dans des entreprises technologiques en démarrage fondées par des entrepreneurs noirs.

BKR est présent en Ontario et ses bureaux de Montréal seront à l’Espace CDPQ.

Goodee est un détaillant numérique québécois et une plateforme spécialisés en meubles et accessoires pour la maison, en art de vivre et en design durable.

L’entreprise a été fondée en juin 2019 par les designers Byron et Dexter Peart.

