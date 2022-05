Le Cybercentre d’excellence de Mastercard Canada ajoute une installation de collaboration

Howard Solomon - 30/05/2022

Mastercard ajoute une installation de test de solutions informatiques et de collaboration à son Cybercentre d’excellence et de renseignement global de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le Centre d’expérience permettra aux développeurs canadiens et internationaux de travailler sur l’innovation en matière de sécurité dans les paiements numériques, a déclaré Mastercard dans un communiqué la semaine dernière.

« Les progrès rapides de la technologie numérique ont changé notre façon de magasiner, de payer, de travailler et d’interagir, mais une plus grande commodité s’accompagne d’un risque accru », a déclaré Sacha Krstic, présidente de Mastercard Canada dans un communiqué. « S’appuyant sur les innovations de classe mondiale développées dans notre Centre d’excellence de Vancouver, ce nouveau Centre d’expérience offre un lieu de collaboration indispensable à l’industrie pour anticiper et neutraliser les cybermenaces à notre économie numérique mondiale qui sont en constante expansion. »

Le Centre d’excellence a été annoncé en 2020. La société a déclaré que la recherche du Centre améliore les solutions Mastercard. Par exemple, elle indique que les algorithmes de sécurité biométrique créés là-bas créent de nouvelles approches pour améliorer la sécurité en ligne.

Mastercard affirme avoir investi plus de 6,3 millions de dollars dans les partenariats stratégiques et le partage des connaissances dans tout l’écosystème technologique du Canada par l’intermédiaire du Centre. Ces investissements ont pour but de faire évoluer la recherche et le développement en matière de cybersécurité et de renseignement et de commercialiser rapidement les innovations canadiennes, ainsi que de fournir aux petites entreprises et aux entrepreneurs les mêmes outils de cybersécurité et la même protection que celle dont disposent les grandes entreprises.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

