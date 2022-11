Le CRTC tient une réunion avec cinq pays pour lutter contre les appels frauduleux

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a tenu une réunion avec les régulateurs du Canada, de l’Australie, de l’Irlande, de Hong Kong et des États-Unis pour discuter de meilleures façons de bloquer les appels indésirables.

Cette réunion était un prélude au Forum international des régulateurs et à la conférence annuelle de l’Institut international des communications, qui se tient à Ottawa du 1er au 4 novembre 2022.

« Les appels illégaux et indésirables continuent d’être des menaces majeures pour les consommateurs du monde entier », a déclaré Ian Scott, président du CRTC, dans un communiqué. « La coordination de nos efforts à l’échelle internationale est la seule façon de nous attaquer à ce problème. Ce faisant, nous augmentons nos chances de protéger nos citoyens contre ceux qui se livrent à des activités illégales et préjudiciables. »

Les appels frauduleux restent un fléau majeur dans le domaine des télécommunications. Selon le service de marque de télécommunications First Orion, le volume mondial d’appels frauduleux a augmenté de 118 % en 2021 pour atteindre 110 milliards, faisant 88 millions de victimes et 44,2 milliards de dollars de pertes.

Pour en réduire l’impact, les régulateurs ont adopté des mesures de répression plus sévères contre les centres d’appels illégaux et ont mis en œuvre de nouvelles technologies. Les États-Unis, désormais la plus grande cible des appels automatisés, avec plus de 4 milliards reçus par mois, ont mis en place une équipe Robocall Response. Le groupe de travail est dirigé par la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, et comprend une équipe d’ingénieurs, de décideurs et d’avocats.

Au Canada, le CRTC a exigé que tous les principaux fournisseurs de services de télécommunications mettent en œuvre une nouvelle technologie d’authentification de l’identification de l’appelant appelée STIR/SHAKEN. Le système est utilisé pour authentifier l’identité d’un appelant dans le but de contrecarrer les appels frauduleux ou les appels qui prétendent être passés par une organisation légitime. Malheureusement, l’implémentation actuelle de STIR/SHAKEN ne fonctionne qu’avec des appels passés sur des réseaux IP et non avec des technologies plus anciennes.

Le Canada a également appliqué la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) contre plusieurs campagnes de pourriels à grand volume.

La réunion entre les cinq pays s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus large appelée Unsolicited Communications Enforcement Network (UCENet), à travers laquelle les agences de réglementation mondiales de 26 pays partagent leurs connaissances pour résoudre les problèmes liés au spam.

Le Centre antifraude du Canada offre des moyens de signaler les escroqueries et les fraudes sur son site Web ou par téléphone au 1-888-495-8501. Les pourriels peuvent être signalés par l’entremise du site Web de la LCAP.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.