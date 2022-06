Le coût des services mobiles au Canada diminue, indique le CRTC

Tom Li - 08/06/2022

L’utilisation des données mobiles au Canada augmente alors que les prix continuent de baisser, a indiqué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans un nouveau rapport compilé à l’aide de données recueillies dans le cadre de l’enquête trimestrielle CRTC-Statistique Canada, de l’enquête annuelle du CRTC sur les installations et de l’enquête annuelle du CRTC sur la tarification.

Dans le rapport, le CRTC a noté que de plus en plus de Canadiens se tournent vers des forfaits de données plus volumineux. De plus, le trafic de données sans fil mobile retrouve désormais sa tendance à la hausse après une baisse temporaire due aux restrictions de la Covid-19.

Le CRTC évalue l’utilisation mensuelle moyenne des données mobiles au Canada à 5,3 Go au quatrième trimestre de 2022, soit une augmentation de près de 40 % d’une année sur l’autre.

Le rapport indique que les prix ont chuté dans tous les domaines. Au niveau national, les prix de certains forfaits de données haut de gamme ont diminué de près de 20 %. Le CRTC indique qu’en moyenne, un forfait mobile avec 5 Go de données mensuelles avec SMS et appels illimités est maintenant 10 % moins cher qu’en 2019, passant de 48,81 en 2019 $ à 43,81 $ en 2021.

Les nouveaux plans premium semblent également être devenus moins chers. Par exemple, le prix moyen d’un forfait mobile de 10 Go a chuté de 19 % depuis 2019 et les prix des forfaits de données de 20 et 50 Go ont respectivement chuté de 9 % et 26 % au cours de la même période.

Seuls les forfaits mobiles avec des plafonds de données inférieurs ont connu une légère augmentation. Le coût moyen d’un forfait de données de 1 Go a légèrement augmenté depuis 2019, passant de 29,02 $ à 30,34 $. De même, le coût moyen d’un forfait de voix seulement est passé à 20,83 $ par mois, une hausse de 0,90 $ depuis 2019.

En termes de couverture, le CRTC signale que 99,7 % du Canada a accès aux signaux mobiles LTE. Jusqu’en 2017, certaines communautés, comme celles du Nunavut, n’avaient aucun service LTE.

Mais ce dernier 0,3 % représente 109 700 Canadiens sans couverture. Une écrasante majorité d’entre eux vivent dans des zones rurales. De plus, la couverture est plus faible dans les réserves des Premières nations et le long des routes et autoroutes principales.

Mais le CRTC affirme que ses plans visant à offrir une couverture LTE à 100 % des Canadiens d’ici décembre 2026 sont toujours sur la bonne voie. Maintenant que le déploiement de la LTE est en grande partie terminé, les fournisseurs de services de télécommunication ont tourné leur attention vers le déploiement de leurs réseaux 5G respectifs.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

