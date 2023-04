Le Conseil de l’innovation du Québec mandaté pour organiser une consultation sur l’IA 

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, annonce aujourd’hui l’attribution au Conseil de l’innovation du Québec (CIQ) du mandat de coordonner une réflexion collective qui contribuera à définir les enjeux soulevés par l’intelligence artificielle (IA) pour assurer son développement et son utilisation éthique et responsable.

« L’IA touche progressivement tous les secteurs de la société, ce qui implique que des balises soient considérées lors de son développement et de son utilisation » a déclaré le ministre Fitzgibbon. « Avec ce mandat, le Conseil de l’innovation du Québec amorcera un dialogue ouvert et non partisan sur l’encadrement responsable de l’IA au Québec. À la conclusion de cette consultation, nous allons déterminer les prochaines étapes de ce processus important. »

L’annonce fait suite à une rencontre non partisane organisée le 12 avril dernier avec des experts de l’écosystème québécois de l’IA et des élus des différents partis politiques.

Dans le cadre de ce mandat, Le CIQ coordonnera des groupes de réflexion constitués d’experts représentant une grande diversité de perspectives, avec pour objectif d’établir un cadre pour le développement éthique et responsable de l’IA.

Ces groupes seront notamment dirigés par :

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec ;

Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO ;

Julien Billot, président-directeur général de Scale AI ;

Sophie Larivière-Mantha, présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Par ailleurs, des forums publics seront organisés afin que les intervenants du domaine de l’IA et des représentants de la société civile puissent se prononcer et contribuer à la réflexion.

« Cette réflexion collective permettra au Québec de se doter d’une vision à la fois responsable et ambitieuse, où l’IA sera mise au service du développement économique, culturel, social et environnemental », affirme pour sa part Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec.

L’exercice se veut transparent et inclusif et doit permettre d’alimenter les autorités gouvernementales dans la prise de décision concernant les politiques publiques de ce domaine. Le contenu produit par les groupes de réflexion ainsi que les contributions des participants aux forums seront rendus publics.