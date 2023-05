Le Canada parmi les pays où les données mobiles sont les plus dispendieuses

HelloSafe Canada, une plateforme de comparaison de produits financiers, vient de publier les résultats d’une étude internationale sur le coût des données mobiles. On y apprend que le Canada figure au top 20 des pays qui payent le plus pour leurs données cellulaires.

Le rapport révèle d’immenses disparités entre les pays et territoires. Ainsi, le Canada, avec un prix moyen par Go de 7,75$ en 2022, est le 19e pays le plus cher au monde en ce qui concerne les données mobiles. 1 Go de données mobiles coûte donc 26 fois plus cher au Canada qu’en France (0,3 $), et 155 fois plus cher qu’en Israël (0,05$).

Si on tient compte des niveaux de vie respectifs des différents pays, il n’y a que les Sud-coréens (16,36$ pour 1 Go de données mobiles), les Suisses (9,61$) et les Néo-zélandais (8,77$) qui payent plus cher leurs données mobiles que les Canadiens.

On dit souvent que quand on se compare, on se console. Tout dépend, évidemment, de ce avec quoi on se compare. Le record du monde des données mobiles les plus chères revient à l’île de Sainte-Hélène, où en 2022 one devait débourser en moyenne 53,60$ pour un Go.

Même si les Canadiens paient tous beaucoup pour leurs données mobiles, il existe des différences importantes d’une province à l’autre. La Saskatchewan est la province où le prix d’un forfait mobile est le plus abordable à 16 $ (en moyenne). Selon les analystes cela serait causé par la présence de l’opérateur Sasktel, qui fait concurrence au monopole des trois géants que sont Telus, Rogers et Bell et tire les prix vers le bas.

Pour ce qui est du Québec, on y payait en moyenne 26 $ pour un forfait en 2021, un des meilleurs prix au pays, à égalité avec la Colombie-Britannique et un peu plus cher qu’en Ontario (24 $).

Les données utilisées sont collectées annuellement par le site Cable.co.uk, sur la base de l’analyse d’un échantillon représentatif de 5 000 forfaits cellulaires réalisée dans 233 pays et territoires dans le monde entier.