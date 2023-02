L’AQT annonce les candidats aux prix PDG de l’année

L’Association québécoise des technologies (AQT) dévoilait hier les candidatures présélectionnées à la 20e édition de son prestigieux Prix PDG de l’année AQT- Investissement Québec. Un jury indépendant, formé de représentants de l’industrie, a procédé à la présélection de sept PDG.

Le Prix PDG de l’année AQT – Investissement Québec « célèbre les accomplissements des PDG qui sont source d’inspiration et de fierté pour le secteur techno-numérique québécois ». Cette année, le prix vise à reconnaître les PDG qui se sont démarqué·es par leur leadership, leur stratégie de croissance et leur engagement social, précise l’AQT dans un communiqué

Pour la première fois cette année, on permettra aux PDG qui participent au congrès Vision PDG de choisir les finalistes et de désigner celle ou celui qui sera couronné PDG de l’année AQT-Investissement Québec.

Lors de la première journée du congrès, les candidats présélectionnés participeront à un panel. À la suite de celui-ci, les PDG sur place voteront pour leurs candidats favoris. Leur vote compte pour 30 points de la note finale tandis que le vote du jury équivaut à 50 points, les 20 points restants étant attribués sur la base de données chiffrées. Les trois finalistes seront les PDG obtenant le plus haut pointage.

Ils seront invités à présenter leur candidature sur scène lors de la soirée-gala du Prix PDG de l’année AQT-Investissement Québec 2023, le 8 février prochain.Leurs pairs seront par la suite invités à élire le PDG de l’année en se basant sur les critères d’évaluation suivants : leadership, rayonnement et engagement social.

Les candidats présélectionnés cette année sont (en ordre alphabétique) :

Dominic Danis – Moov Ai

François Rainville – Averna

Marie-Christine Drolet – Atman Co

Mohamed Guetat – Momentum Technologies

Samer Saab – Explorance

Sarah Legendre-Bilodeau – Videns Analytivcs

Vincent GodCharles – Logient

« Cette année encore, la liste des finalistes nous démontre que l’industrie québécoise des technologies a le vent dans les voiles. Ces leaders poussent la communauté d’affaires toujours plus loin par l’inspiration qu’ils suscitent et Investissement Québec est très fier de souligner leur réussite en s’associant à ce prix. Secteur phare de notre économie, cette industrie et les acteurs qui la composent contribuent au développement économique du Québec et à notre positionnement avantageux à l’international », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

L’Association québécoise des technologies est un réseau d’affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. Elle anime et représente la communauté techno du Québec et encourage le virage numérique, les occasions d’affaires entre les membres et l’accès aux meilleures pratiques de l’industrie.